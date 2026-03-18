シャドウAI・契約・ガバナンスに備える、AI推進者向け生成AIリスク対策コースを提供開始

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げ、AIのビジネス活用が学べる利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大、以下当社）は、法人向けリスキリングサービス「SHIFT AI for Biz」のeラーニングプラットフォームにて、「生成AIリスク対策コース AI推進者編」を2026年3月18日より提供開始します。

本コースは、企業におけるAI導入・活用を推進する立場の担当者を対象に、シャドウAIへの対応、データガバナンス設計、AIサービス利用時の契約管理、AIガバナンス体制の構築などを体系的に学べるeラーニングプログラムです。国際基準や他社事例も踏まえながら、企業リスクを最小化しつつ生成AI活用を推進するための実務知識と判断力を習得し、組織の信頼性と業務効率を高めるための土台づくりを支援します。

背景・概要

近年、企業における生成AIの活用が急速に進む一方で、シャドウAI（事業部門などが管理部門の許可なく現場で利用されるAI）の利用拡大、機密情報の管理、AIサービス利用時の契約条件、法令遵守や社内ルール整備など、導入・運用を担う側に求められる対応はますます高度化しています。特に、生成AIの活用を推進する立場にある担当者や管理部門には、利活用を広げる視点だけでなく、企業リスクを適切に把握し、組織として安全に運用するための仕組みを設計・整備する役割が求められています。一方で多くの企業では、「現場主導で生成AIの利用が進み、実態を把握しきれていない」「導入ルールやガイドラインをどう設計すべきか分からない」「リスク管理と活用推進の両立が難しい」といった課題が顕在化しています。生成AIの導入を進めたい一方で、法務・情報システム・リスク管理など複数部門にまたがる論点を整理しきれず、全社的な運用体制の構築に悩むケースも少なくありません。こうした背景を受け、当社では、生成AI導入を推進する立場に必要なリスク対策と実務対応を体系的に学べるeラーニングコンテンツ「生成AIリスク対策コース AI推進者編」を開発しました。本コースでは、シャドウAIと経営リスク、データガバナンス設計、AIサービス利用時の契約管理、法令遵守を前提としたAIガバナンス体制の構築など、企業として押さえるべき主要論点を段階的に学習します。国際基準や他社事例も踏まえながら、企業リスクを最小化しつつAI活用を推進するための実務知識と判断力を体系的に養います。

本講座の主な特徴

リスク管理と活用促進を両立する視点を習得

生成AIの導入では、リスクを避けることだけでなく、業務効率化や活用推進との両立が重要です。本講座では、シャドウAIや法的・経営的リスクを正しく捉えながら、活用を止めずに前進させるための考え方と判断軸を学ぶことができます。

段階的な導入・運用体制の構築方法を理解できる

全社一律でルールを導入するのではなく、組織の状況に応じて段階的に導入・運用体制を整備していく視点を学べます。データ管理、契約確認、ガバナンス設計などを整理しながら、実行可能な推進体制の構築につなげます。

法務・リスク管理・情報システム部門にも役立つ体系的な内容

生成AI導入には、現場部門だけでなく、法務、リスク管理、情報システムなど複数部門の連携が不可欠です。本講座では、企業として押さえるべき論点を横断的に整理しているため、各部門が共通認識を持ちながら推進体制を構築するための基礎知識を身につけられます。

想定受講者

提供形態

- 企業内で生成AIの導入を検討している管理職・担当者- コンプライアンス整備の必要性を感じているDXリーダー- 生成AIのガイドライン策定やAIガバナンス体制構築の役割を担う方

当社のeラーニングプラットフォーム上でオンライン受講が可能です。受講者は自分のペースで学習を進められ、必要な知識を効率的に習得できます。

お申込み方法

ただいま、生成AI活用推進のための無料相談会を開催しております。

ご希望の方は、以下のリンクよりご予約ください。

お申し込みはこちら :https://meetings.hubspot.com/kiida/shiftai-sales

その他ご不明点がございましたら、下記メールアドレスまでお問い合わせください。

info@shift-ai.co.jp

【SHIFT AI for Bizとは】

本サービスは、AI活用の法人向けリスキリング支援プラットフォームです。生成AIを活用し、業務の改善や新規事業開発などを行いたい全ての企業様に向け、これまでの支援経験を活かしつつ、企業のAI活用を促進し、DX推進を強力に支援します。

【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というミッションのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は2万5000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / Youtubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/(https://shift-ai.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=shiftai_press_release)

※利用者数No.1：GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする

【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

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フォロワー数14.8万人 (2026年3月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180