新宿 北村写真機店にて、ライカプロカメラマンセミナー「ライカ M EV1 魅力と活用術」を2026年3月20日(金・祝)に実施！

株式会社カメラのキタムラ

株式会社カメラのキタムラ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：山崎 智彦）が運営する新宿 北村写真機店では、2026年3月20日(金・祝)にプロカメラマン斎藤 巧一郎氏によるライカプロカメラマンセミナーを開催します。今回は「ライカ M EV1 魅力と活用術」をテーマに2025年11月1日に発売されたばかりのM型ライカボディ「M EV1」についてレクチャーを実施します。

ライカ M EV1の魅力をご体験いただけるイベント

M型ライカボディとしては初となるEVFを搭載したM EV1の魅力や特徴、プロならではの活用法など作例を交えてご紹介いたします。

また、講座の中では実際にM EV1を手に取ってお試しいただける時間も設けております。

さらに参加いただいた方には参加特典もご用意しております。

ぜひ、この機会に新しい撮影体験やライカの魅力的な世界をお楽しみください。

ライカ M EV1をより知りたい方向けの解説動画

新宿 北村写真機店 公式YouTubeチャンネルにて、当店のライカコンシェルジュによるライカ M EV1の解説動画を公開しております。ぜひ、ご覧ください。

ライカ M EV1のレビュー動画 :https://youtu.be/1gVaoIl-P9E?si=x1S5blxRf2RZbKB9

イベント概要

お申し込みについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170981/table/40_1_f11ae29617a212f3891c2d9c2b8f5339.jpg?v=202603180951 ]

今回のライカセミナーは午前と午後2部制で、セミナー内容は同様です。事前予約された方を優先的にご案内させていただきますが、当日参加も可能です。なお、参加費は無料になります。

事前予約される方は、下記ボタンからご希望の時間帯でご予約をお願いいたします。

午前の部（11:00-12:30） :https://store.kitamuracamera.jp/products/2026%E5%B9%B43%E6%9C%8820%E6%97%A5%E9%87%91-%E7%A5%9D-%E9%96%8B%E5%82%AC-%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC-%E5%8D%88%E5%89%8D%E3%81%AE%E9%83%A8-11-00-12-30午後の部（15:00-16:30） :https://store.kitamuracamera.jp/products/2026%E5%B9%B43%E6%9C%8820%E6%97%A5%E9%87%91-%E7%A5%9D-%E9%96%8B%E5%82%AC-%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC-%E5%8D%88%E5%BE%8C%E3%81%AE%E9%83%A8-15-00-16-31

講師

斎藤 巧一郎(Koichiro Saito)

広告写真を中心に撮影業に務める写真家。

カメラメーカーの写真教室や専門学校講師など、写真教育にもたずさわる。

ファーストライカは、21歳で購入したライカR5。以来ライカを愛用している。

ドイツライカ本社へも３度赴き、ライカの一端に触れ、片思いは増すばかり。

■ベースメントギャラリー

新宿 北村写真機店 地下1Fにある写真ギャラリー。2024年6月に同館６Fより移転してリニューアルオープン。『地下から写真文化の発信』をコンセプトに誕生したベースメントギャラリーは、写真を愛するすべての人へ写真の魅力を発信し続けるスペースです。各業界で活躍するフォトグラファーの写真展をはじめ、メーカーとのコラボ企画など、写真やカメラにまつわるイベントをお楽しみいただけます。

■新宿 北村写真機店とは

カメラの聖地新宿に、写真とカメラにまつわるライフスタイル提案を行う新しい専門店として2020年7月にオープンしました。地下から地上まで全フロアで構成される店内では、新品・中古カメラ売場、ライカを中心としたヴィンテージサロン、修理や日々のメンテナンスまでサポートするサービスカウンター、写真展示などを行うイベントスペースなど、様々な写真のニーズにお応えするコンテンツを揃えます。2024年6月には６Fにライカブティックもオープンし、写真とカメラを愛する方からカメラ初心者の方まで、全ての方へ、豊かなフォトライフを提案していきます。

■店舗概要

営業時間：10:00~21:00

アクセス：JR 新宿駅東口から徒歩4分、東京メトロ丸の内線 新宿駅 A6出口 徒歩1分

東京メトロ副都心線 新宿三丁目駅 A6出口 徒歩1分

都営大江戸線 新宿西口駅 A5出口 徒歩4分

西武新宿線 西武新宿駅 正面口 徒歩7分

HP：https://www.kitamuracamera.jp/ja

電話番号：03-5361-8300