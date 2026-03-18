「走行距離課金型のオートファイナンス」における請求処理システムの特許を取得。

DRD4株式会社

自動車の販売とファイナンスのDXに取り組むDRD4株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：瀬川慶一、以下：DRD4）は、「走行距離課金型のリース・ファイナンスにおける距離計算・請求システム」の特許権（特許番号：第7829967号）を取得いたしましたことをご報告させていただきます。

背景

DRD4 (以下、当社)は、お車をリースでご契約いただき、月額固定の基本料金と、走行距離1kmあたりの距離料金でお支払いいただくマイカーリース「エンキロ ( https://yenkilo.jp ) 」を運営しています。本サービスは複数のリース会社様 及び 信販会社様との提携を通じて提供を行っており、特に走行距離に連動した距離料金の請求について、各お客様の月次走行距離の把握 及び 正確な請求データ作成が必要になります。

当社は、上記課題からサービス開始以前より同システムを開発、正確な走行距離の把握と請求データの作成 及び リース会社様・信販会社様との業務連携を進めたことで、弊社サービスである「エンキロ」を、自社だけでなく様々なパートナーの皆様との連携による提供が可能となりました。

「走行距離課金型のオートファイナンスにおける請求処理システム」の概要

前述の通り「エンキロ」のサービスを提供するためには、正確な走行距離の把握と請求データの作成 及び リース会社様・信販会社様との業務連携が重要な課題となります。この度、DRD4が取得した特許は、以下の方法により、各契約者の走行距離の把握から請求データの作成 及び 協業パートナー様との事後業務を一気通貫で対応する等し、上記課題を解決するものです。

１. 測定日時に対応付けて車両の位置情報をTrip毎に取得、特定の補正作業を行った上で、

予め設定された距離単価に基づき、所定期間の従量料金を算出する。

２. 所定期間毎の従量料金を積算した金額を記憶し、

前記車両の利用期間満了時に、所定期間毎の従量料金を積算した金額を車両の所有者に

支払う処理を実行する。

上記特許は、「エンキロ」のサービスにおける請求処理 及び パートナー様との業務連携を行う基本原理を内容とするものであり、当社の保有する請求関連技術に関する基本特許になります。

今後の展開について

当社では、運営するマイカーリースサービス「エンキロ」の販売加盟店制度、並びに当社が保有する計算システムを利用した走行距離課金型カーリース(※1)のOEM提供を行っております。

販売加盟店制度では、自動車販売の取り扱いがある販売店や整備工場等の事業者が加盟店となり、

店頭にてエンキロを受付、お客様に対して店頭もしくはご自宅まで納車いただくことを基本とし、

お客様のご要望に応じて受付いただいた店舗にて車検・メンテナンスサービスを提供いただきます。

販売加盟店制度は昨年2025年9月より開始しており、既に複数の販売店や整備工場にてエンキロの店頭受付を開始しております。

OEM提供では、当社の計算システムを利用し、OEM提供先のサービスとして走行距離課金型のカーリースを提供可能であり、既に一部の新車販売店様にて導入が進んでおります。

エンキロ加盟店への加入及びOEMサービスをご利用いただく主なメリットは以下になります。

１. 走行距離に応じた支払いが可能なカーリースを通じて、比較的走行距離が少ないお客様に

対して、お車の乗り方に関する提案の幅を広げることが可能です。

２. 個人向けの他、法人向け (わ・緑・黒等の事業用ナンバー)プランの提供も可能なため、

幅広いお客様に対して提案が可能です。

法人契約プラン特設ページ： https://yenkilo.jp/business

法人契約プラン資料ダウンロードページ： https://yenkilo.jp/document/business-lease

３. お見積り作成・顧客管理を行えるシステムを提供、どなたでも簡単に店頭で商談が可能です。

４. 導入に際しては弊社フィールドセールスがご対応。

導入からご商談を想定したシミュレーション等の様々なサポートをご用意しているため、

初めてのサービスでも安心してご提案が可能です。

なお、加盟店への加入、及びOEM提供に関する詳細とお問い合わせにつきましては、

下記特設ページをご覧ください。

<自動車業界関係者向け特設ページ： https://yenkilo.jp/auto_industry/(https://yenkilo.jp/auto_industry/)>

サービス提供の背景

一般的なマイカーリース(※2)は、お客様のご契約期間中の最大走行距離をあらかじめ想定しており、その平均的な設定走行距離は月間1,000km~1,500kmとなっています。一方、一般社団法人日本自動車工業会の調査(※3)によれば月間走行距離の平均は約370kmとなっており、特にマイカーが必要な方でも、平日は使用せず利用は休日が中心という方に適したプランの必要性に着目しました。エンキロでは、お客様のリース期間中の走行距離を最小限として想定し、割安な月額基本料金を算出します。これに加え、毎月の走行距離に応じた距離料金をいただくことで、お車に乗った分だけをマイカー費用としてお支払いいただけます。

自動車は依然として生活を支えるインフラとして必要不可欠な存在である一方、昨今では物価高やガソリン価格の高騰により自動車の購入価格や維持費が上昇する中、生活に占める家計負担が増加しています。DRD4では今後も自動車を最適な価格で保有・利用できるサービスの開発を目指します。



※1 走行距離に基づいた距離料金の支払いを伴う月額変動型のリース

※2 距離料金を伴わない、月額定額のリース

※3 2023年度乗用車市場動向

会社概要

商号 ： DRD4株式会社

代表者 ： 代表取締役 瀬川 慶一

所在地 ： 東京都港区赤坂５丁目２－３３

設立 ： 2022年5月

資本金 ： 2億2,500万15円(資本準備金を含む)

事業内容 ： エンキロの開発・運営

自動車販売・ファイナンスのDX事業