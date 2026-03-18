「マーカーペンからAIへ。」日本初※消防設備業界初※の図面解析AIクラウド誕生「AI-FAPS」 2026年4月1日正式リリース
クラウドファンディングはこちら
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株式会社タイガーコーポレーション(本社：北海道札幌市、代表取締役：原田弘樹)は、自動化法設備の図面（PDF）をAIで解析し、感知器種別および数量を自動抽出するクラウド型システム「AI-FAPS」を2026年4月1日に正式リリースいたします。
本システムは、日本初※消防設備業界初※となる、消防設備図面解析に特化したAIクラウドサービスです。(※2026年3月Google検索による当社調べ)
■マーカーペン作業の時代は終わる
消防業界では、図面上の感知器や機器を消防設備士がマーカーペンを使い、手作業で拾い出ししてきました。
AI-FAPSは、このマーカーペン作業をAIにより自動化します。
・PDF図面をアップロード
・感知器種別を自動判別
・数量を自動集計
・関連書類作成(見積書・着工届・設置届)を支援
従来時間を要していた拾い出し業務を大幅に効率化し、消防設備士の業務負担軽減と生産性向上を実現します。
■サービス概要
（AI-Fire Alarm Blueprint Processing System）
提供形態：クラウド型（サブスクリプション）
正式利用料金：月額30,000円（税別）
正式リリース日：2026年4月1日
■ クラウドファンディング実施中
現在、正式リリースに先駆けクラウドファンディングを実施しております。
本プロジェクトは資金調達を主目的とするものではなく、消防設備業界にDXを広めるための広報プロジェクトとして実施しております。
支援者特典：
・5,000円：1週間利用
・10,000円：1ヶ月利用
・100,000円：6ヶ月利用
※お試し利用開始は2026年4月10日予定
クラウドファンディングはこちら
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■ 開発背景
人手不足の深刻化、高齢化、業務効率化の遅れ。
消防設備業界は今、大きな転換期を迎えています。
AI-FAPSは、現場を知る企業が開発した“業界特化型AI”。
机上の理論ではなく、実務に即した設計思想で構築されています。
■ 会社概要
株式会社タイガーコーポレーション
所在地：北海道札幌市中央区南19条西15丁目3-15
代表取締役：原田弘樹
お問い合せはこちら：tiger.co.info@kkyasima.jp