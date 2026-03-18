奈良市長・ソニー・ホンダモビリティ・NTT ドコモビジネス・トヨタアルバルク東京が登壇　Zoom、日本最大規模のフラッグシップ イベント「Zoom Experience Day 2026」

ZVC JAPAN 株式会社

ZVC JAPAN 株式会社 (Zoom)は、2026年4月14日(火)に TAKANAWA GATEWAY Convention Center（東京都港区）にて、リアルイベント「Zoom Experience Day 2026(https://events.zoom.us/ev/Ap_w0QZKiyiJ9bvv3LzZT7VDXP6yBS4bMu11no-DBui_WV5JcHLH~AmvafBFkLY7FvJ1KR249WMbEuRcrArbVZkxUHTv7FiL7GYWpC2k0p1OYew?utm_source=outreach&utm_medium=email&utm_content=marketing-general&utm_campaign=FY27_Q1_Japan_Zoom_Experience_Day_JP79244&utm_zcid=29020)」を開催します。

本イベントでは、奈良市、ソニー・ホンダモビリティ、NTT ドコモビジネス、トヨタアルバルク東京など、異なる分野のリーダーが登壇。AI 時代においてコミュニケーションが社会インフラとしてどのように進化していくのかをテーマに議論します。

また、慶應義塾大学医学部教授の宮田裕章氏、AI 研究者 今井翔太氏によるスペシャルセッションや、一般社団法人日本コンタクトセンター協会 会長 呉岳彦氏による対談セッション、関西電力、SOMPO ホールディングス、マクロミルなどの企業による導入事例セッションを通じ、AI とコミュニケーション プラットフォームが社会やビジネスにどのような変革をもたらすのかを紹介します。

イベントテーマ

今年のテーマは「コミュニケーションが社会インフラに - AIが会話を行動へ導く」

Zoom は、ビデオ会議の枠を超え、AI が会話をアクションへとつなぎ、業務の実行から完了までを支援する「Systems of Action（会話を行動に変え、業務を自動で完結させるプラットフォーム）」として進化しています。本イベントでは、Zoom AI Companion 3.0 をはじめとする最新プロダクトや顧客事例を通じて、AI 時代の新しい働き方と顧客体験を紹介します。

注目のセッション

1. オープニングキーノート

「BORDERLESS. 境界を、なくす。 AI 時代のコミュニケーションが支える新たな社会インフラ」

ZVC JAPAN 株式会社 代表取締役会長兼社長 下垣典弘とともに、

● 奈良市長 仲川げん氏

● ソニー・ホンダモビリティ株式会社 代表取締役社長兼 COO 川西泉氏

● NTT ドコモビジネス株式会社 常務執行役員 本高祥一氏

● トヨタアルバルク東京株式会社 代表取締役社長 林邦彦氏

が登壇し、自治体、モビリティ、通信、スポーツといった異なる分野の視点から AI 時代のコミュニケーションと社会インフラの未来について議論します。

2. スペシャルセッション

慶應義塾大学医学部教授の 宮田裕章氏 と AI 研究者 今井翔太氏 が登壇し、AI 時代における社会システムの変化と、コミュニケーションが生み出す新しい価値について議論します。また、『レベニューオペレーション（RevOps）の教科書』著者である Xactly の 日本 GTM 統括責任者 川上エリカ氏 による営業マネージャー向けセッションや、一般社団法人日本コンタクトセンター協会 会長 呉岳彦氏 と弊社代表取締役会長兼社長 下垣典弘による「未来のコンタクトセンター」をテーマにした対談セッションなど、AI 時代の実務に活かせる多彩なセッションを開催します。

3. 最新の企業事例セッション

関西電力、SOMPO ホールディングス、マクロミルなどの企業が登壇し、Zoom プラットフォームの活用事例を紹介。AI 活用、EX・CX の向上、社内コミュニケーション、マーケティングなど、多様な業務での活用方法を紹介します。

当日はセッションに加え、Zoom の最新プロダクトを体験できる展示コーナーや、参加者・パートナー・Zoom エキスパートとの交流の機会も提供します。

「Zoom Experience Day 2026」開催概要

- 日程：2026 年 4 月 14 日 (火) 11:00 - 18:30 （入退場自由）（受付開始: 10:15より）- 会場：TAKANAWA GATEWAY Convention Center(https://www.takanawagateway-cc.com/access/)- 住所: 東京都港区高輪2-21-2 THE LINKPILLAR 1 SOUTH 地下 2 階- 開催形式：リアルイベント- 対象：企業・自治体・教育機関の経営者、IT、DX、CX、営業、マーケティング、人事、コンタクトセンター部門の責任者・担当者- 主催：ZVC JAPAN株式会社- 参加費： 無料（事前登録制）- 申し込み方法：イベント特設サイト(https://events.zoom.us/ev/Ap_w0QZKiyiJ9bvv3LzZT7VDXP6yBS4bMu11no-DBui_WV5JcHLH~AmvafBFkLY7FvJ1KR249WMbEuRcrArbVZkxUHTv7FiL7GYWpC2k0p1OYew?utm_source=outreach&utm_medium=email&utm_content=marketing-general&utm_campaign=FY27_Q1_Japan_Zoom_Experience_Day_JP79244&utm_zcid=29020)よりお申し込みください

本イベントに関する問い合わせ先：

ZVC JAPAN株式会社 マーケティング本部 japan-marketing@zoom.com

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