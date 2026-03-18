軽量・大風量とデザイン性を両立したヘアドライヤー「Karen Bloom Flow Dryer」を発売

株式会社ビックカメラ

株式会社ビックカメラ(本社：東京都豊島区、代表取締役社長：秋保 徹)の新オリジナルブランド

「ビックアイデア」は、軽量・大風量とデザイン性を両立したヘアドライヤー「Karen Bloom Flow Dryer(カレンブルームフロードライヤー）」 を発売します。

2026年3月14日(土)にグランドオープンした『ビックカメラ池袋西口IT tower店』で先行発売し、2026年4月1日(水)から全国のビックカメラグループ各店舗およびインターネット総合通販サイト「ビックカメラ・ドットコム」にて順次発売してまいります。

「ビックアイデア」ブランドページ： https://www.biccamera.com/bc/c/bicidea/index.jsp

「Karen Bloom Flow Dryer」は、毎日のヘアドライをもっと快適にしたい、使っていないときも気分をあげたいという思いで開発したBLDCモーター搭載ドライヤーです。約305g(※1)の軽量設計でありながら、最大約2.5㎥/min(※2)の大風量を実現。乾かす時間の負担に配慮しながら、扱いやすさと使い心地を両立しました。

また、温度と風を自動で切り替えるBEAUTYモードを搭載し、髪をいたわりながらツヤのある仕上がりへ導きます。さらに、空間になじむ佇まいにもこだわり、どこにでもかけられる合皮素材ループをつけるなど、出しっぱなしでも生活感が出にくいデザインに仕上げました。

Karen Bloom Flow Dryer (左：エリンジウム、右：ポピー)■開発の背景

ヘアドライヤーは、毎日のヘアケアに欠かせない家電のひとつです。

そのため、求められる価値は、単なる基本性能にとどまりません。できるだけ短時間で乾かしたい一方で、毎回収納する手間はできるだけ減らしたい、お部屋の雰囲気を損ないたくないといった、日常使いならではの欲もあります。

毎日使う家電においては、性能だけでなく、使用後まで含めてストレスなく扱えることが重要です。すぐ手に取れる場所に置いておけること、必要に応じて掛けて収納できること、さらに部屋や洗面空間に出したままでも雰囲気を損なわないことは、日々の使いやすさを支える要素のひとつといえます。

「Karen Bloom Flow Dryer」は、こうした“あっという間に乾かしたい”という機能面の欲と、“置きっぱなしにしたい” という収納・設置性に関する欲の解消を目指して開発した商品です。

BLDCモーターによる大風量、ループ付きの収納しやすい設計、そして空間になじむデザインを組み合わせることで、使用時の快適さだけでなく、置かれている時間も含めて心地よく使える一台を目指しました。

■商品特長

1、約305gの軽量設計と、最大約2.5㎥/minの大風量

本体重量は約305g(※1)。毎日の使用に配慮した軽量設計としました。

さらに、BLDCモーターを搭載し、最大約2.5㎥/min(※2)の大風量を実現。

軽さと風量を両立することで、乾かす時間の短縮と扱いやすさの両方をサポートします。

2、髪をいたわるBEAUTYモードを搭載

温風と冷風を自動で切り替えるBEAUTYモードを搭載しています。髪をいたわりながら、ツヤの

ある仕上がりへ導きます。

そのほか、HIGH・BEAUTY・LOW・COOLの

4モードを備え、使用シーンや好みに応じて使い

分けることが可能です。

3、空間になじみやすいデザイン

マットな質感とやわらかなフォルムを採用することで、洗面所や部屋に出したままでもお部屋の雰囲気を損ないにくく、空間になじみやすいデザインに仕上げました。

4、掛けて収納しやすいループ付き設計

合皮素材のループ付きで、洗面所や部屋のラックなどに掛けて収納することができます。収納場所を選ばず、使いたいときにすぐ手に取れる、日常使いに配慮した仕様です。

5、暮らしを彩る2色展開

カラーは、「いたわり」を花言葉に持つやさしいピンクのポピーと、「光を求める」という花言葉を持つ落ち着いたブルーのエリンジウムの2色を展開します。

ポピーはお肌のトーンを引き立てながら空間をやさしく彩り、エリンジウムは空間にすっとなじむ上品な佇まいを演出します。いずれも、しっとりとした触り心地のよい質感と、どこにでも掛けやすいループ付き設計を採用し、機能性とデザイン性の両立を図りました。

ポピーエリンジウム■商品概要

商品名 ： Karen Bloom Flow Dryer

本体サイズ ： 約135(W)×202(H)×55(D)mm

本体質量 ： 約305g(本体のみ)／約435g(コード含む)

本体色 ： ポピー／エリンジウム

電源コード ： 約1.7m

電源 ： AC100V

定格周波数 ： 50/60Hz

定格消費電力 ： 1000W

風量 ： 最大約2.5㎥/min(ノズル有、TURBO設定時)

風量切替 ： 4段階(TURBO・DRY・LOW・SET)

モード切替 ： 4段階(HIGH・BEAUTY・LOW・COOL)

温度 ： HIGH設定時 約85℃／BEAUTY設定時 約55(プラスマイナス5)℃

LOW設定時 約60℃／COOL設定時 冷風

付属品 ： ノズル(マグネット式)、取扱説明書

安全装置 ： 温度過昇防止装置(サーモスタット)、温度ヒューズ

■「ビックアイデア」について

ビックアイデアは、当社が創業以来売場の最前線で培ってきた顧客理解と専門販売員の知見を基盤に、「良いより、よくぞ。」の思想のもと、“欲しい”との出会いを設計するオリジナルブランドです。購買が予定調和になりつつある時代に、「物欲を科学する」アプローチで、納得感と発見性を両立する商品開発を推進していきます。

ブランドページ ： https://www.biccamera.com/bc/c/bicidea/index.jsp

ブランドムービー： https://youtu.be/eKz4qCU6CzE

■会社概要

会社名 ： 株式会社ビックカメラ

本店所在地 ： 東京都豊島区高田3-23-23

創業 ： 1978年5月

代表者 ： 代表取締役社長 秋保 徹

事業内容 ： カメラ、ビジュアル製品、オーディオ製品、パソコン、OA機器、携帯電話、

家電製品、時計、ゲーム、メガネ・コンタクト、医薬品、玩具、スポーツ用品、

寝具、酒類等の販売

URL ： https://www.biccamera.co.jp/