MMORPG『アーキエイジ ウォー』、大型アップデートを実施！全能職業「神の娘ダナ」や新規匿名ダンジョン「シャティゴンの金庫」が追加！

株式会社カカオゲームズジャパン

「アーキエイジ」IPシリーズの最新作、PCとモバイルのクロスプラットフォーム対応の大型MMORPG 「アーキエイジ ウォー」は、2026年3月18日(水)に大型アップデートを実施した。

本アップデートでは、全能等級の職業「神の娘ダナ」が登場するほか、新規匿名ダンジョン「シャティゴンの金庫」が追加されるほか、正式リリース3周年(韓国サービス開始日を基準)を記念した豪華報酬が獲得できるイベントも開催される。

■最上位等級「全能」と全能職業「神の娘ダナ」追加

本アップデートにて、既存の太初等級の上位となる等級「全能」が追加される。さらに、初の全能等級の職業として「神の娘ダナ」が追加される。

神の娘ダナは、強力な支配者スキルを有し、戦闘時に圧倒的な存在感を発揮する。支配者スキルでは、一定の確率で敵の行動を制限するだけでなく、味方を保護しつつ回復効果も付与でき、大規模な戦闘において戦局を左右するスキルとなる。

神の娘ダナは、全能等級の職業専用の新規成長システム「昇天」を通じて追加のステータスを獲得することができる。昇天では、段階を上げることで命中や防御力をはじめとした各種ステータスを獲得できるほか、征服者スキルや継承者スキルのスロットが追加で解放することができ、戦闘の選択肢がさらに広がる。

■新規匿名ダンジョン「シャティゴンの金庫」追加

本アップデートにて、豊穣の神シャティゴンの伝説的な宝物庫である「シャティゴンの金庫」が追加される。

シャティゴンの金庫は、2番目の匿名ダンジョンで、6つのサーバーがマッチングして入場できる。ダンジョン内では、ギルドメンバーを除くすべてのキャラクターは匿名状態で表示されるため、より戦略的な戦闘を楽しめる。

ダンジョンには、通常エリアのほかに、「秘密の部屋」と呼ばれる2つの特殊なエリアが存在する。モンスターを討伐することで「光輝の鍵」や「歓喜の鍵」を獲得でき、これらを使用すると鍵の種類に応じた秘密の部屋へ移動できる。秘密の部屋はPＶPが行えない安全なエリアとなっており、通常のエリアよりも多くの経験値や金貨を獲得できるほか、秘密の部屋でしか獲得できない収集効果アイテムも獲得できる。

シャティゴンの金庫には、金庫を守護する存在「巨大兵器オルダ」が出現する。オルダは、戦闘中に様々な塔を召喚し、破壊することで獲得できる効果で、戦況が大きく変化する。

また、巨大兵器オルダの討伐報酬は、最後の一撃を与えたユーザーのみが獲得できるため、最後の瞬間まで手に汗握る戦闘が繰り広げられる。

■3周年記念イベント開催

3年間の感謝を込めて、豪華報酬が獲得できる様々なイベントが開催される。

「3周年記念特別ログインイベント」では、一般サーバーのユーザーは過去に強化に失敗して破壊された遺物装飾品や印章・聖遺物を復旧することができる「アスティの遺物装飾品/印章・聖遺物復旧チケット」などを獲得でき、グデロンサーバーのユーザーは「[伝説]庭園の恵み」や「[伝説]グロア/乗り物召喚チケット」などを獲得できる。

「ダナの特別プレゼントイベント」では、3月4日(水)までのアカウントの累計召喚回数を基準に、召喚1,000回ごとに特別ポイントが付与され、様々なアイテムと交換することができる。特に「アスティの特別復旧チケット」では、過去に強化に失敗して破壊された装備を部位ごとに合計13個復旧することができる。

また「3周年コインを獲得せよ！イベント」では、狩りを通じて獲得できるコインを集め、様々な報酬と交換することができる。

上記のほかにも、3周年を記念した様々なイベントが開催されるため、キャラクターをより強力に成長させる絶好の機会となる。

「アーキエイジ ウォー」では、公式SNSを通じてゲームの最新情報やイベント情報を順次公開していく。公式SNSをフォローして、順次公開される様々なイベントやプロモーションなど、最新情報をチェックしよう。

『アーキエイジ ウォー』公式サイト：https://aw.kakaogames.com/ja/

『アーキエイジ ウォー』公式X：https://x.com/ArcheAgeWarJP

『アーキエイジ ウォー』YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@ArcheAgeWarJP

『アーキエイジ ウォー』日本Discord : https://discord.gg/eNstyWqAV6

■会社紹介

《Publisher》

Kakao Games（代表取締役：ハン・サンウ）は、韓国のIT企業Kakao傘下のゲーム会社であり、モバイルおよびPC向けの多様なゲームタイトルを展開しています。

2020年のKOSDAQ上場以降、『PUBG』『Path of Exile 2(POE2)』『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』『アーキエイジウォー』『ウマ娘 プリティーダービー』など、カジュアルからハードコアまで幅広いジャンルをカバー。

また、Lionheart Studio、XLGAMES、Ocean Drive Studio、METABORA（Kakao Friends IPを活用したカジュアルゲーム・ブロックチェーン展開）などの子会社とのシナジーを通じ、幅広い市場への展開を進めています。



《Developer》

XL Games Inc. (https://www.xlgames.com/)

MMORPGの生みの親と言われる開発者ソン・ジェギョン代表が設立したMMORPG専門のゲーム開発会社。これまで「アーキエイジ(2013)」、「シヴィライゼーションオンライン(2016)」、「月光彫刻師(2019)」などを開発した。2020年2月からカカオゲームズの一員となり、現在はモバイルMMORPG「アーキエイジ ウォー」を開発し、グローバルサービスに向けて尽力している。