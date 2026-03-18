ミラノデザインウィーク2026出展のお知らせ SIGMA AIZU JAPAN

株式会社シグマ

株式会社シグマ（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：山木和人）は、は4月20日（月）から26日（日）まで開催されるミラノデザインウィーク2026において、“SIGMA AIZU JAPAN-Every Part Tells the Whole(部分は全体を語る)”と題し、撮影道具としてのカメラとレンズ、ならびにそれらを手がけるSigmaを形作る要素に着目した多面的な展示を行います。

レンズやカメラをつくることは、世界の見方、見え方、視点をつくるということでもあります。本展はこのコンセプトをもとに、「見る」をキーワードに構成しました。展示をたどるなかで、Sigmaの総体がゆっくりと浮かび上がります。

本展では、Sigmaの製品を構成するパーツひとつひとつを起点とし、「撮影道具」としての思想や世界観を紹介するとともに、現在取り組んでいる社会・文化貢献活動を通じて、Sigmaのヴィジョンを提示します。

カメラ、レンズメーカーのSigmaと、緑化事業を営むGREEN WISE。日本を拠点とする2つのブランドによるコラボレーションとなる本展は、Sigma製品のプロダクトデザインを手がける岩崎一郎氏 （IWASAKI DESIGN STUDIO）によるクリエイティブディレクションを軸に、空間デザイン、映像作品、分解展示、グラフィックデザイン、植栽にいたるまで、各分野において世界の第一線で活躍するクリエイターの協働によって構成されています。

ひとつひとつのパーツを精緻に組み上げることで撮影道具が形づくられるように、本展もまた、異なる専門性とそれぞれの思想が重なり合うことで実現する、ミラノデザインウィーク2026のみで体感できる展示となります。

GREEN WISEは、展示キーワードである様々な「見る」に呼応し、被写体であると同時に鑑賞する対象として、Slow Sculptureを展示します。

Slow Sculptureとは、本来なら役目を終える植物に新たな命を見出し、自然の造形や時間の流れを表現する作品です。

GREEN WISEのNet Zero Programの導入により、ミラノデザインウィーク2026開催期間のGHG排出量に関して、Scope1、Scope2を算定し、削減をした上で、残余分のカーボンをオフセットすることで、Sigmaとしては初となる、イベント出展時のカーボンフットプリントの実質ゼロ化を実現しました。

Exhibition Credits

クリエイティブディレクション、空間デザイン: 岩崎一郎

展示実施設計、テクニカルディレクション: 中原崇志

グラフィックデザイン: Stockholm Design Lab

会場、植栽、Net Zero Program: GREEN WISE

映像インスタレーション “One Lumen”

クリエイティブディレクション: 岩崎一郎

映像ディレクション: 柴田大平

音楽: Cornelius

映像プロダクション: WOW inc.

分解展示

デザイン: IWASAKI DESIGN STUDIO

製品機構設計: Sigma機構設計チーム

展示物制作: 株式会社乃村工藝社、株式会社デフ

イベント概要

ミラノデザインウィーク 2026

SIGMA AIZU JAPAN -Every Part Tells the Whole

4月20-26日 / 午前10時 - 午後7時

*22日と26日は午後6時にクローズします

会場

GREEN WISE Italy Showroom

Via Palermo 5, 20121 Milan

GREEN WISEについて

“自然でいられる 自然とつながる 暮らしを育む”

Green Wiseは、「環境共生」を理念に、緑を軸として人と自然が共生する場を創造する創業120年の日本企業です。1905年の創業以来、ランドスケープ設計、緑地管理、空間デザインを中心に、持続可能なサービスと環境コンサルティングを提供してきました。ミラノデザインウィークの中心エリアであるBrera Design Districtの公式パートナーとして、日本企業の欧州における認知形成と長期的な関係構築を支援します。

Net Zero Programは、GREEN WISEが提供する空間、装飾、イベント、体験などすべてのサービスに組み込むことができます。

https://greenwiseitaly.com

info@greenwiseitaly.com

Sigmaについて

"The Art of engineering. Engineering for Art."

芸術の域まで技術を高め、技術を芸術に尽くす

Sigmaは、カメラ、レンズ、アクセサリーの製造販売を行う日本の光学機器メーカーです。1961年の創業以来、人々が持つ表現への情熱に対する深い敬意を常に忘れず、あらゆるニーズに応える最高の撮影道具の提供を目指してきました。Sigma唯一の生産拠点である会津工場、そして東北地方を中心としたサプライチェーンによって実現する「Made in Aizu, Japan」の高い品質と、地域に根差した知恵と技術の結晶は、Sigmaの本質そのものです。

www.sigma-global.com

本件に関するお問い合わせ

pr@sigma-photo.co.jp