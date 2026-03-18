格安SIMサービス「BB.exciteモバイル」、本人確認手続きにオンライン本人確認(eKYC)を導入

エキサイトホールディングス株式会社

エキサイト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西條晋一）が提供する格安SIMサービス「BB.exciteモバイル」は、3月18日に契約手続きにおける本人確認手続きを変更し、オンライン本人確認（eKYC）によるICチップ読み取り＋容貌撮影方式に対応したことをお知らせします。



オンライン本人確認には、ELEMENTSグループの株式会社Liquid（本社：東京都中央区、代表取締役：長谷川 敬起、以下「Liquid」）が提供するオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を導入しました。

■導入の背景

昨今、携帯電話契約における本人確認書類の偽造やなりすまし等の不正契約が社会的な課題となっており、より厳格な本人確認が求められています。また、2026年4月に予定されている「携帯電話不正利用防止法」の改正により、従来の本人確認書類の画像送信による確認が廃止され、マイナンバーカード等のICチップ読み取りが義務化されます。「BB.exciteモバイル」では、こうした法改正への対応に加え、お客様の申し込み手続きにおける利便性とセキュリティを両立させるため、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を導入しました。

■「LIQUID eKYC」導入によるメリット

今回の導入により、マイナンバーカード等（※）のICチップ読み取りと容貌撮影を組み合わせた本人確認が可能となります。

- 手続きの簡略化と誤入力の防止ICチップから氏名・住所等の情報を自動取得することで、手入力の負担を軽減し、本人確認書類との情報の相違による再提出の手間を防ぎます。- 最新の法規制に準拠したセキュリティ偽造が困難なICチップ情報を活用する方式（携帯電話不正利用防止法施行規則に基づく「ニ方式」）を採用。2026年4月の改正法に先行して対応し、安心・安全な契約環境を提供します。- 審査の確実性とスピード向上AI技術とICデータの活用により、本人確認の精度が向上。バックオフィスでの確認作業を効率化することで、より確実かつスムーズな審査体制を構築します。

※マイナンバーカードのみ対応。今後、運転免許証・特別永住者証明書に対応予定です。

■BB.exciteモバイルについて

「BB.exciteモバイル」は、格安SIMサービスとして、大容量データを定額で利用できる「Flatプラン」、料金は使った分だけ支払う「Fitプラン」から選択でき、ライフスタイルに合わせた柔軟な使い方が可能です。

さらに2025年10月のサービス改定では、新規お申し込み時の初期費用（契約事務手数料）を無料化し、より手軽に格安SIMをご利用いただける環境を整えました。ファミリー層に便利な大容量プランの拡充や柔軟なデータシェア機能や光回線とのセット割など、徹底したコストパフォーマンスの追求により、無駄なく経済的なモバイル通信環境を実現しています。

■『BB.excite』について

「BB.excite（ビービーエキサイト）」は、様々なニーズに合わせたインターネット回線・接続サービスを、豊富なプランと業界最安水準の低価格で提供しています。快適なインターネット環境を提供するため、速度改善などの品質向上に取り組んでいます。20年以上の運営実績があるエキサイトだからこそ「信頼」と「安心」を提供できます。



https://bb.excite.co.jp/

■エキサイト株式会社

所在地 ：東京都港区麻布台1丁目3-1麻布台ヒルズ森JPタワー 27階

設立 ：1997年8月

代表者 ：代表取締役社長 西條 晋一

事業内容：プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS・DX事業

URL ：https://info.excite.co.jp/