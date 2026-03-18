IoT温度管理システム「ハサレポ」が回転灯と連動、必要な場所に温度異常をおしらせ

ラトックシステム株式会社

ラトックシステム株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役社長：近藤 正和、以下ラトックシステム）は、IoT温度管理システム「ハサレポ」のアップデートを行い、温度異常を知らせる新機能「回転灯（パトランプ）連動」に対応したことをおしらせします。

ハサレポアプリと回転灯連動イメージ

温度管理システム「ハサレポ」温湿度グラフやアラート履歴を一括表示、パトランプへ通知も可能に

https://www.ratocsystems.com/sol/update/hasarepo/2603/

ハサレポは、冷蔵庫などの温度を自動記録し、異常をスマホ通知やメールで知らせるIoTシステムです。本機能により、現場の回転灯やブザーを使った通知が可能になりました。LAN接続が不要なハサレポなら、配線や社内ネットワークの制約で設置が困難だった場所にも、容易にアラート環境を構築できるようになります。

背景：メール通知だけでは防げない、現場の死角を解消

工場や倉庫などの現場では、IoTによる異常通知が導入されつつあります。しかし、「作業中でスマホを見られない」「騒音で通知に気づかない」といった課題があり、現場で即座に異常を察知できる回転灯などの報知機器へのニーズは、依然として高いものがあります。

異常を視覚化するために回転灯を見通しのいい場所に配置する際、配線による制約が導入の壁となるケースがあります。本アップデートは、この課題を独立した無線化によって解決します。

新機能：温度異常をIoT通信ユニット経由で回転灯に出力

今回のアップデートにより、温度が指定範囲を逸脱したときの報知手段として、現場の回転灯（光）やブザー（音）による警告に対応いたしました。今まではスマホへのプッシュ通知やメール通知で異常をお知らせしていましたが、今回はそれに加えて、IoT通信ユニットを使った回転灯などでの通知が可能になりました。

スマホやPCを確認できなくても、回転灯で気づける

回転灯（パトランプ）にIoT通信ユニットを接続することで、温度異常時に現場のランプを点灯させることができます。1台のセンサーに連動できるIoT通信ユニットは1台となり、1か所での運用となります。これとスマホ通知やメールを併用し、事務所や外出先など、さまざまな場所にいる複数のメンバーへ同時にアラートを届けることができます。現場では光や音で、遠隔地では手元のデバイスでと、二段構えの管理体制をスムーズに構築できます。

複数個所の温度異常を1台の回転灯で把握

複数個所のアラート出力先をひとつの回転灯やブザーにまとめておくことで、効率的に異常を察知。光や音が発生した時だけ警報状況を確認すればよく、平常時は他の業務に集中できます。

ハサレポならではの運用ポイント

設置場所の物理的な制約なしに遠隔から温度管理

「冷蔵設備と管理棟が離れていて、警報に気づきにくい」といったケースにも、ハサレポなら対応可能です。温度センサー用とは別にIoT通信ユニット専用のゲートウェイを追加することで、温度センサーと異なる拠点に設置したランプを連動させることもできます。管理室と現場が別棟であったり、配線工事が実質不可能な遠隔地でも、無線通信とクラウドを介して必要な場所にランプを容易に設置できます。

社内ネットワーク工事不要でスムーズな導入

本システムは、920MHz帯のWi-SUN無線通信とキャリア回線LTE-M通信を使用しています。既存の社内LANやWi-Fiを使用せず、専用回線で独立して通信するため、セキュリティポリシー上の制限がある現場でもスムーズに導入可能です。

温度の異常だけでなく、既存設備の警報通知もハサレポに集約

「IoT通信ユニット」は、従来より制御盤などの警報信号（無電圧接点入力）を受け取り、クラウドへ通知する機能を備えています。今回のシステムアップデートで、「温度センサーの異常」に対する回転灯連動が可能になったことで、既存設備の警報管理と合わせて、現場のアラート体制を同一システム内に統合できるようになりました。スマホへの通知（メール・プッシュ）と、現場の物理的な報知（回転灯・ブザー）を、一つのクラウドシステムで集約・管理し、効率的な安全管理を実現します。

IoT温度管理システム「ハサレポ」について

「ハサレポ」は、IoTを活用して遠隔地の温湿度を24時間365日自動で監視・記録するクラウドサービスです。厳密な温度管理が求められる食品業界のHACCP（ハサップ）対応を起点に開発し、現在は医薬品や倉庫、サーバー室などの温度管理にも幅広く採用されています。設置が容易なワイヤレス設計で、社内LAN設定不要。温度異常や停電（通信切断）時の通知機能で早期発見ができ、最小構成10万円台からスモールスタート可能です。

ラトックシステムについて

設立：1983年10月13日

代表者：代表取締役社長 近藤 正和

所在地：大阪市西区南堀江1-18-4 Osaka Metro南堀江ビル 8F

URL：https://www.ratocsystems.com/

事業内容 ：ラトックシステムは、1983年の創業以来、パソコンやスマートフォン関連のハードウェア、ファームウェア、アプリケーションを一貫して開発・販売してきました。RS-232C、Bluetooth、Wi-SUNなど、多様なインターフェースの開発実績があります。 IoTソリューション事業では、自社製品で構築したシステムパッケージに加え、他社製品との連携や協業も積極的に進めています。お客様の環境に合わせたカスタマイズ、クラウド連携を通じて、企業のDXを支援します。

関連URL

温度管理システム「ハサレポ」温湿度グラフやアラート履歴を一括表示、パトランプへ通知も可能に

https://www.ratocsystems.com/sol/update/hasarepo/2603/

温度管理システム ハサレポ紹介ページ

https://www.ratocsystems.com/sol/haccp

ハサレポ関連カタログダウンロードページ

https://www.ratocsystems.com/sol/download-doc?cat=hasarepo

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