パナソニックグループ

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、進化した「霜つき抑制冷凍」で3か月後も冷凍食品の霜つき量を約80％抑制し、おいしく保存できる（★）（※1）冷凍冷蔵庫 WXタイプ・HYタイプを2026年4月下旬（※）より発売します。

昨今、忙しい毎日や物価が高騰している環境において、「タイパ」「コスパ」が注目される中、調理の時短につながり、食材を無駄なく使用できる「冷凍」に対するニーズは年々高まっています。パナソニックが2025年4月に発売した、コンパクトな設置面積で大容量冷凍室が特長の「コンパクトBIG HYタイプ」は、2025年同時期の約1.6倍の台数を販売しています（※2）。

パナソニックは冷凍室の1番の悩みは「食品の劣化によるおいしさの減少」であるという調査結果（※3）から、冷凍保存時の食品劣化に着目し、冷凍室上段ケースカバーにより開閉時に入る外気の侵入を防いで温度変化から守ることで、食品の霜つきを抑制しておいしく保存ができる（★）「霜つき抑制冷凍」を2023年より搭載しています（※4）。

本製品は、上段ケースカバーに加えて新たに制御技術を採用することで、運転状況により冷却能力を最適化し、従来（※5）より庫内の温度変動を抑制することが可能になりました。それにより、従来（※5）は約1か月間おいしく保存ができましたが、本製品では3か月後も霜つき量を約80％抑制することが可能になり、おいしく保存ができる期間の長期化を実現しました（★）（※1）。さらに、同制御技術により、ケースカバーのない冷凍室下段に入れた食品も、2週間後の霜つき量を約27％抑制（※6）することができます。

また、WXタイプの新色「ストーンブラック」は、石目調加工ガラス面材を採用し、インテリア性のあるキッチン空間になじみます。

パナソニックは、食品のおいしさにこだわり、キッチン空間に調和する本製品で、より快適なくらしをサポートしていきます。

＜特長＞

1. 新たな制御技術を採用した「霜つき抑制冷凍」により、上段ケースカバー内の食品の霜つき量を3か月後も約80％抑制し、長期化を実現（★）（※1）

2. ケースカバーのない下段でも、2週間後の霜つき量を約27％抑制（※6）

3. ダークカラーの石目調加工ガラス面材を採用し、インテリア性のあるキッチンになじむデザイン（WXタイプのみ）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6659_1_d0fa86a0c20309465722fb79f45e2bfa.jpg?v=202603180951 ]

※1 実験条件：牛ステーキ肉（もも肉）150 gをプラスチックパックに入れ、90日間保存。周囲温度25℃、扉開閉なし（パナソニック測定）。

試験結果：霜つき抑制冷凍非搭載 2022年製品 NR-F608WPX、霜つき抑制搭載 NR-F60WX3 で保存の比較。霜量 NR-F608WPX：10.85 g、NR-F60WPX：0.99 g。

※2 2025年4月～2026年2月までのHY2シリーズの販売台数と、2024年4月～2025年2月までのHX1シリーズの販売台数との比較

※3 パナソニック2022年7月実施インターネット調査 n=166

※4 2022年12月搭載時の名称は、「うまもり保存」

※5 従来品（2025年製品）NR-F65WX2／NR-F60WX2／NR-F55WX2／NR-F55HY2／NR-F50HY2／NR-F45HY2

※6 実験条件：牛ステーキ肉（もも肉）150 gをプラスチックパックに入れ、14日間保存。周囲温度25℃、扉開閉なし（パナソニック測定）。

試験結果：霜つき抑制運転なし 2022年製品 NR-F608WPX 冷凍室下段、霜つき抑制運転あり NR-F60WX3 冷凍室下段で保存の比較。霜量 NR-F608WPX：2.45 g、NR-F60WX3：1.68 g。

＊社会情勢等の影響により、発売の延期や供給が遅れる可能性があります。発売時期は確定次第、パナソニック ウェブサイトに掲載します。

★パナソニック調べ。上段ケースカバー内に効果があります。保存状況や食品の種類・状態や量、保存する前の食品の状況によって効果が異なります。

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全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]「霜つき抑制冷凍」搭載 冷凍冷蔵庫 WXタイプ・HYタイプを発売（2026年3月18日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260318-1