新設法人15.3万社で過去最多更新、起業時に必要な届出は業種によって10種類以上 ── AI許認可ガイド「許認可ナビ」が業種別データを公開

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、業種別の許認可・届出をAIが自動判定するサービス「許認可ナビ」（https://kyoninka.xyz）の提供にあたり、起業に関する公開データの分析レポートを公開いたします。

新設法人数15.3万社、過去最多を更新

東京商工リサーチ「2024年新設法人動向調査」によると、2024年の新設法人数は153,938社で過去最多を更新しました（前年比0.3%増）。株式会社が100,868社（全体の約2/3）、合同会社が42,133社（前年比4.4%増）となっています。

（出典：東京商工リサーチ「2024年新設法人動向調査」）

起業年齢は上昇傾向、60歳以上が過去最高に

帝国データバンク「2024年新設法人動向調査」によると、起業時の代表者平均年齢は48.4歳で上昇傾向が続いています。60歳以上の割合は18.6%で過去最高を記録しました。シニア起業の増加は、許認可手続きに不慣れな起業家が増えていることを示唆しています。

（出典：帝国データバンク「2024年新設法人動向調査」）

行政手続のデジタル化は道半ば

デジタル庁「行政手続等の調査結果概要」（2024年度）によると、行政手続のオンライン化率は種類数ベースで約5割にとどまっています（3年前の約3割からは改善）。許認可の申請手続きは依然として窓口訪問や紙提出が必要なケースが多く、起業準備の大きな時間的コストとなっています。

（出典：デジタル庁「行政手続等の調査結果概要」2024年度）

「許認可ナビ」の概要

許認可ナビは、業種を選択するだけで必要な許認可・届出をAIが自動判定し、申請手順をガイドするサービスです。

- AI業種判定 ── 事業内容から必要な許認可・届出を自動特定- 必要届出一覧 ── 各届出の概要、申請先、必要書類、費用を一覧表示- 申請手順ガイド ── 届出の優先順位と期限を考慮した手順を提案

サービスURL: https://kyoninka.xyz

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.love