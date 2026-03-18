ローデ・シュワルツとNETGEAR社、次世代Wi-Fi 8アクセスポイントのテストで連携

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

NETGEAR社は、将来のWi-Fi 8アクセスポイントの開発にローデ・シュワルツのCMP180無線機テスタを採用しました。このテスタを設計検証のためのテスト環境に統合すれば、NETGEAR社は最適な性能を備えたWi-Fi製品の開発スピードを高めることができるようになります。

CMP180は、Wi-Fi 8を含めた多数のセルラー系および非セルラー系技術をサポートしています。

無線アプリケーションのための試験・計測機器のリーディング・サプライヤであるローデ・シュワルツと、高度なネットワーク技術や最先端のWi-Fi 7製品を製造するNETGEAR社は、次世代のWi-Fi 8製品の市場投入に向けて協力して取り組んでいます。

Wi-Fi 8は、もうすぐ登場するIEEE 802.11bn規格に基づく次世代のWi-Fiです。超高信頼性（UHR）WLANに重点を置いた新しい技術であり、家庭やオフィス、工場におけるワイヤレス通信のユーザー・エクスペリエンスを向上に導きます。ゲームや学習、業務アプリケーションなどのために、あらゆる条件下でも低遅延かつ高速な接続性をもたらし、拡張現実（AR）や仮想現実（VR）を活用した没入感のあるユーザー・エクスペリエンスが実現するに違いありません。

そのWi-Fi 8のアクセスポイントの設計検証には、分散リソース・ユニット（DRU）や不均等変調（UEQM）といった最新のWi-Fi 8機能に対応したテストソリューションが求められます。しかも、サポートするすべての帯域で最大320 MHzというチャネル帯域幅と最高水準の変調方式（4096QAM）のほか、無線デバイスのパフォーマンスの最適化に必要な性能（EVM）と拡張性（4x4 MIMO）を備えたものでなければなりません。

そこでローデ・シュワルツは、研究開発や検証、生産のいずれにも利用でき将来性も確かな無線デバイスのためのノンシグナリング・テストソリューションであるCMP180無線通信テスタをNETGEAR社に提供します。同テスタは、最大8 GHzの周波数と最大500MHzの帯域幅により、最新のWi-Fi 6EやWi-Fi 7から、Wi-Fi 8、5G NR FR1までをも含む多数のセルラー系およびノンセルラー系技術をサポートしています。

CMP180では、アナライザと信号発生器をそれぞれ2台、そして8つのRFポート2組がワンボックスに統合されており、複数台のテスタを積み重ねてさらに拡張することも可能です。クラス最高の性能を備えた費用対効果の高いテストソリューションとして、現在はもとより、将来のテストニーズにもお応えできるものとなっています。

CMP180はまた、高速なマルチDUTテスト機能を備えているため、量産の現場でのテストにも最適です。したがって、テストエンジニアの皆様には、技術検証テスト（EVT）から設計検証テスト（DVT）、生産検証テスト（PVT）、さらには量産（MP）にいたるまで製品の全開発サイクルを通じて、このCMP180をお使いいただけます。

NETGEAR社のコンシューマー製品事業部でハードウェア・エンジニアリングを担当する副社長のJoseph Emmanuel氏は次のように説明しています。「ローデ・シュワルツと一緒に取り組めば、期待される高い品質と極めて優れた性能をもつWi-Fi 8製品を市場に投入でき、ご家庭のどんな場所でも最高のマルチ・ギガビットWi-Fiエクスペリエンスが実現するものと考えています」。

ローデ・シュワルツの無線機テスタ担当副社長Goce Talaganovも次のように述べています。「最先端のWi-Fi 8技術について、NETGEAR社と緊密な協業が行えることは大変光栄です。無線デバイスのテストにおける当社の経験に加えて、Wi-Fi 8チップセットやデバイスを提供するNETGEAR社と早くから協力できたことで、このさき急速に拡大するであろうWi-Fi 8市場に向けたテストソリューションの強化がさらに進みました」。

ローデ・シュワルツのCMP180について、詳しくはwww.rohde-schwarz.com/product/cmp180(http://www.rohde-schwarz.com/product/cmp180)をご覧ください。

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お問い合わせ：

欧州（本社）：Christian Mokry（電話：+49 89 4129 13052、email：press@rohde-schwarz.com）

北米：Hannah Im（電話：+1 301 957-8357、email：hannah.im@rsa.rohde-schwarz.com）

アジア太平洋地域：Cheyenne Chui（電話：+65 6307 0053、email：press.apac@rohde-schwarz.com）

NETGEAR, Inc.社について

NETGEAR(R)社（NASDAQ：NTGR）は、1996年の創業以来、世界中の家庭や企業、サービスプロバイダに向けて最新のネットワーク技術を他に先駆けて開発し、誰もが容易に生活を改善できるように設計した幅広い製品が受賞に輝くなど、業界をリードする存在となっています。NETGEAR社は、人々が情報やエンターテイメントの世界とつながり、連携できるように革新的で高度な接続ソリューションの提供に力を注いでいます。そのソリューションは、高い制御性とセキュリティを実現するモバイルおよびクラウドベースのサービスから、スマートネットワーク製品、業務用AVアプリケーションのためのVvideo over Ethernet、使いやすいWiFiソリューション、オンラインのゲームプレイを強化する高性能ゲーミングルーターまで多彩です。カリフォルニア州サンノゼの本社を中心に、世界中に支社を置いています。

ローデ・シュワルツについて

ローデ・シュワルツは、電子計測、技術システム、ネットワークおよびサイバーセキュリティの各部門を通じ、より安全に“つながる”社会の実現に向けて努力を重ねています。グローバルな技術指向のグループとして、90年にわたって先端技術の開発を続け技術の限界を押し広げてきました。当社の最新製品やソリューションは、産業界や規制当局および行政機関のお客様がデジタル技術の主権を得るためのお力添えをしています。ドイツ・ミュンヘンを拠点としたプライベートな独立企業であり、長期的かつ持続的な経営を行える体制を構築しています。ローデ・シュワルツは、2024/2025会計年度（7月から6月）には31.6億ユーロの純収益を上げました。また、2025年6月30日現在、ローデ・シュワルツでは約15,000名の従業員が全世界で活躍しています。

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