Qubitcore株式会社、“EY Innovative Startup 2026” を受賞

Qubitcore株式会社

Qubitcore株式会社（本社：神奈川県横浜市 、代表取締役：綿貫 竜太）は、EY新日本有限責任監査法人（以下、EY）が企画し、日本全国のスタートアップの中から今後著しい成長が期待される企業を表彰する制度 “EY Innovative Startup 2026” に選出されたことをお知らせいたします。

https://24houritpeople.com/innovative-team/ey2026/

EY Innovative Startupとは、経済活性化につながるイノベーションの促進を目的にEY新日本が2017年から毎年実施している表彰制度で、今年10回目を迎えます。１.事業の成長性、２.製品やサービスにおける革新性、３.社会課題解決への取り組み の3つの観点で優れたシードあるいはアーリー期のスタートアップ企業を評価し表彰することで、知名度向上やネットワーク構築に寄与し、事業の早期での成長を支援します。本年度は、11のテクノロジーあるいはビジネス分野で活躍する15社が選ばれています。

■EYIS2026への選定理由

イオントラップと微小光共振器を統合し、光でモジュールを量子もつれ接続する分散型アーキテクチャで拡張性の壁を突破。国産FTQCの社会実装を進め、創薬・新素材・気候解析などの難題解決に寄与しているため。

■企業概要 / 今後の目標

私たちは、OISTの研究室発の先端技術として発展してきた量子技術を、誰もがその恩恵を享受できる社会インフラへと進化させることで、世界のあり方を根本から変えたいと考えています。10年後、量子コンピューティングは気候変動対策や革新的な創薬、量子AIによる知能進化、強固なサイバーセキュリティを支える不可欠な基盤技術になっているはずです。Qubitcoreは、独自の微小光共振器技術を用いた量子光接続インターフェースにより、世界中の量子プロセッサをネットワークで結び、単一ハードウェアの限界を超えた大規模な計算能力を実現します。さらにこの技術は、量子通信や量子インターネットを支える重要な基盤にもなります。沖縄と横浜から発信する量子光接続技術を、次世代の社会基盤を支える世界標準へと育てていくことが、私たちの目標です。

■会社概要

会社名：Qubitcore株式会社

代表者：代表取締役 CEO 綿貫 竜太

設 立：2024年7月11日

事業内容：

Qubitcore株式会社は、OISTで開発された、微小光共振器を統合したイオントラップ型量子プロセッサユニット（QPU）を光接続する分散型量子コンピュータを開発しています。複数QPUを束ねて量子誤り訂正を実装できる規模へ拡張し、産業向けの高信頼な誤り耐性型汎用量子コンピュータ（FTQC）を社会に届けます。

URL：https://qubitcore.jp/

本件に関する問合せ先

広報担当：コーポレート部 後藤 渓 TEL：045-900-0797 E-mail：info@qubitcore.jp