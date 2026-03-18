新宿 北村写真機店で、ハッセルブラッドタッチアンドトライ会・「#十人十色Hasselblad 作品展」を開催＜3月２８日・２９日＞

株式会社カメラのキタムラ

株式会社カメラのキタムラ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：山崎 智彦）が運営する新宿 北村写真機店では、2026年3月28日(土)・3月29日(日)の2日間、新宿 北村写真機店B1F ベースメントギャラリーで、「ハッセルブラッド タッチアンドトライ会」を開催します。

ハッセルブラッドの実機を実際に体験

以前から、プロ向けカメラとして憧れの対象になってきたハッセルブラッド。2025年8月には1億画素の中判ミラーレスカメラXシステムの最新モデルとなる『X2D II 100C』が発売され大きな話題となりました。

本イベントでは『X2D II 100C』のほか『907X & CFV 100C』や、『XCD 2,5/55V』、『XCD 2.8-4/35-100E』など大人気のレンズを実際に手に取って撮影体験いただけます。

また両日ともに13:00-13:30、15:00-15:30の2回に分けて、Hasselblad technical salesの黒川 和樹 氏によるトークショーを開催いたします。

＃十人十色Hasselblad 作品展

期間中、背景が違う10人による、Hasselbladを用いて撮影した作品10点の『＃十人十色』も同ギャラリー内で展示いたします。

主な展示者（敬称略）

・上田晃司（旅&ストリートフォトグラファー）

・toshibo（廃墟写真家）

・k.kurokawa（Hasselblad technical sales）

また、Xにて開催中の公募「＃十人十色Hasselblad」 にて選出された3名様分の作品展示も予定しています。以下の応募条件をご覧のうえぜひご応募ください。

「＃十人十色Hasselblad」応募条件

XでHasselbladの公式アカウント( ＠with_Hasselblad )をフォローし、ハッシュタグ「＃十人十色Hasselblad」を付けて投稿。Hasselblad Xシステムまたは907Xで撮影した写真が対象。ジャンル、撮影日時は不問。応募点数の制限なし ※1投稿につき1作品のみ。

いずれも事前の申込不要のため「ハッセルブラッドの最新機種に触れてみたいけど、なかなか機会がなかった」や、「ハッセルブラッドのことについてもっと知りたい」、「ラージフォーマットセンサーに興味がある方」はぜひ会場へお越しください。

■ベースメントギャラリー

新宿 北村写真機店 地下1Fにある写真ギャラリー。2024年6月に同館６Fより移転してリニューアルオープン。『地下から写真文化の発信』をコンセプトに誕生したベースメントギャラリーは、写真を愛するすべての人へ写真の魅力を発信し続けるスペースです。各業界で活躍するフォトグラファーの写真展をはじめ、メーカーとのコラボ企画など、写真やカメラにまつわるイベントをお楽しみいただけます。

■新宿 北村写真機店とは

カメラの聖地新宿に、写真とカメラにまつわるライフスタイル提案を行う新しい専門店として2020年7月にオープンしました。地下から地上まで全フロアで構成される店内では、新品・中古カメラ売場、ライカを中心としたヴィンテージサロン、修理や日々のメンテナンスまでサポートするサービスカウンター、写真展示などを行うイベントスペースなど、様々な写真のニーズにお応えするコンテンツを揃えます。2024年6月には６Fにライカブティックもオープンし、写真とカメラを愛する方からカメラ初心者の方まで、全ての方へ、豊かなフォトライフを提案していきます。

■店舗概要

営業時間：10:00~21:00

アクセス：JR 新宿駅東口から徒歩4分、東京メトロ丸の内線 新宿駅 A6出口 徒歩1分

東京メトロ副都心線 新宿三丁目駅 A6出口 徒歩1分

都営大江戸線 新宿西口駅 A5出口 徒歩4分

西武新宿線 西武新宿駅 正面口 徒歩7分

HP：https://www.kitamuracamera.jp/ja

電話番号：03-5361-8300