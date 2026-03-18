AlphaThetaの音楽制作コントローラー「SLAB」が国際的に権威あるデザイン賞「iFデザインアワード 2026」を受賞

AlphaTheta株式会社

AlphaTheta株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：片岡芳徳、以下：AlphaTheta）は、国際的に権威あるデザイン賞「iFデザインアワード 2026」において、音楽制作コントローラー「SLAB」がプロダクトデザイン部門で受賞したことをお知らせします。

なお、AlphaTheta株式会社として、「iFデザインアワード」を受賞するのは今回で3度目となります。

■受賞製品「SLAB」について

「SLAB」は、DJが簡単に音楽制作を行えるソフトウェア「Serato Studio」向けに最適化された初の専用コントローラーです。使い慣れた円形のPLAYボタンや、プロのDJ機器に着想を得たグループ化されたコントロール、ソフトウェアと連動するパッドイルミネーションを備え、DJにとって直感的で親しみやすいデザインを実現しています。また、軽量でノートPCサイズのスリムなボディを採用し、付属ケーブルによりPCとの柔軟な配置が可能です。カフェなど、さまざまな場所で快適に音楽制作を行える設計となっています。

本製品の受賞は、世界各国から多数の応募が集まる国際的なデザイン賞において、AlphaThetaのものづくりが評価されたものです。

AlphaThetaは今後も、DJや音楽クリエイターの創作活動を支える製品開発を通じて、新たな音楽体験の創出に取り組んでまいります。

■「iFデザインアワード」について

1954年に創設された「iFデザインアワード」は、ドイツ・ハノーファーを拠点とするiF International Forum Designが主催する国際的に権威あるデザイン賞のひとつです。優れたデザインの証として、iFロゴは世界的に広く認知されています。

同賞は、プロダクト、パッケージ、コミュニケーション、サービスデザイン、建築、インテリア・内装、プロフェッショナルコンセプトなどの分野で構成されています。 2026年度は世界68か国から約10,000件の応募があり、129名の専門家による審査が行われました。審査では、アイデア、機能性、形状、差別化、サステナビリティなどの観点から多角的に評価されます。

■AlphaThetaについて

AlphaThetaは「One Through Music - 音楽で人をつなぐ」をミッションに、音響機器やソフトウェア、サービスを通じて、豊かな音楽体験を世界中に提供しています。1994年にパイオニア株式会社の一部門としてDJ事業を開始し、2015年にPioneer DJ株式会社として独立、2020年に現社名へ変更。「Pioneer DJ」「AlphaTheta」などのブランドを展開し、革新的な製品とサービスでお客様の多様なニーズに応え、社会に貢献しています。

企業名：AlphaTheta株式会社（アルファシータ、英: AlphaTheta Corporation）

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号

URL：https://alphatheta.com/ja/