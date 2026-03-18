株式会社mutex、NTTスマートコネクトのパートナープログラムに参画

株式会社mutex

株式会社mutex（本社：東京都文京区、代表取締役社長：熊澤洸平、以下「mutex」）は、NTTスマートコネクト株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：宮奥健人、以下「NTTスマートコネクト」) のパートナープログラムに参画いたしましたので、お知らせいたします。

これにより、mutexはNTTスマートコネクトが提供するクラウド接続サービス「クラウドクロスコネクト」をパートナー価格にてより安価に再販提供すると共に、院内オンプレミス環境 ―「Reze(https://lp.reze.app)」クラウド基盤間までの包括的なIP-VPN回線構築支援に加え、必要なネットワーク機器の手配、設計、構築、保守までを「Reze(https://lp.reze.app)」とセットでパッケージ化して提供することが可能となります。

Reze公式サイト： https://lp.reze.app

AIレセプト業務の段階的自動化を支援する「Reze」

mutex、NTTスマートコネクト社のオフィシャルパートナーへ

「Reze(https://lp.reze.app)」は、レセプトのデータベース化、AIによる業務支援を核に、医療機関の「売上向上」「働き方改革」「経営改善」を実現する、AIレセプト業務支援ツールです。

レセプトや審査結果を「ワークスペース」で一元管理し、返戻・査定の対応漏れを防止。請求業務を可視化することで、確実な収益確保をサポートします。

さらに、「症状詳記AI」や「AIレセチェッカー」によりレセプト作成・点検業務を効率化。医事課や医師の負担を軽減するとともに、データの蓄積を通じて業務の標準化・可視化を進め、院内DXを推進します。

導入を阻んでいた「閉域網」という壁

一方で、IP-VPNを必須とする閉域網経由でのクラウドサービス導入を前提とする医療機関様においては、院内ネットワークの再構築、マルチベンダーコントロール、コンプライアンス・セキュリティ審査の負担が導入のハードルとなるケースがありました。

クラウドサービスそのものではなく、接続方式がボトルネックとなる場面が存在していたのが実情です。

パートナー参画により実現する一気通貫の接続支援

今回のパートナー参画により、mutexは「クラウドクロスコネクト」を活用した院内オンプレミス環境 ―「Reze(https://lp.reze.app)」クラウド基盤間の包括的なIP-VPN回線構築支援に加え、導入に必要なネットワーク構成・機器の手配、キッティング、保守までを「Reze(https://lp.reze.app)」とセットでパッケージ化して提供することが可能となります。

※「Reze(https://lp.reze.app)」導入前ヒアリング時に、医療機関様の院内ネットワーク構成やコンプライアンス・セキュリティ要件を踏まえ、最適なネットワークサービスのご提案及びインフラベンダー様のご紹介をさせていただいております。詳細はmutexメール窓口までお問い合わせください。

これにより、IP-VPN回線経由で「Reze(https://lp.reze.app)」をご利用になられる医療機関様は、IP-VPN回線の保守を担当している複数ベンダーを同時に管理する必要がなくなり、お支払先および一次問い合わせ窓口をmutexに一本化することができます。

ISMAP登録サービスとの連携による高い信頼性

クラウドクロスコネクトは、ISMAP（政府情報システムのためのセキュリティ評価制度）に基づき、

ISMAPクラウドサービスリストに登録されているサービスです。

国立病院や大学病院をはじめとする高度なセキュリティ・コンプライアンス要件を持つ医療機関様においても、安心してご検討いただける接続環境をご提供いたします。

今後の展望

近年、医療機関様におけるクラウドサービス活用のニーズは高まる一方で、ネットワーク要件を理由とした導入見送りも少なくありません。

mutexは今回の取り組みにより、ネットワーク要件起因での導入障壁を低減し、より多くの医療機関様に「Reze(https://lp.reze.app)」をご活用いただける体制を整備いたします。

今後も、信頼性の高いインフラパートナー様との連携を強化しながら、セキュリティと実装可能性の両立を追求し、レセプト業務の段階的自動化と全国の保険医療機関様の経営改善に貢献してまいります。

▼ 本件に関するNTTスマートコネクト公式ホームページでのニュースリリースはこちら

https://www.nttsmc.com/news/2026/20260318.html

【会社概要】

社名：株式会社mutex（英文社名：mutex Inc.）

URL：https://www.mutex-inc.dev

本社所在地：東京都文京区本郷4-1-4 Design Place α 8階

代表者：代表取締役社長 熊澤洸平

設立年月日：2022年2月10日

資本金：6001万円（資本準備金含む）

事業内容：コンピュータのソフトウェア及びハードウェアの企画、研究、開発、設計、製造、販売、保守、リース、賃貸、輸出入並びにこれらに関するコンサルティング業務

【本件に関するお問い合わせ】

E-Mail：contact@reze.app

TEL：090-7388-4632

コーポレートサイト：https://www.mutex-inc.dev

「Reze」公式サイト：https://lp.reze.app/

サービス詳細・お問い合わせ：https://lp.reze.app/request-information

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