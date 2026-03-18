ティアックストア、マクセルブランドのBluetooth(R)対応CDラジオカセットレコーダーを販売開始

ティアック株式会社

ティアック株式会社(本社：東京都多摩市)が運営する公式オンラインストア『ティアックストア』は、マクセルブランドのBluetooth(R)対応のCDラジオカセットレコーダーの取り扱いを2026年4月1日より開始いたします。

MXCR-200は、CD、ラジオをはじめ、カセットテープ、USBメモリー/TF(microSD)カード、Bluetooth(R)機器など多様なメディアに対応し、それぞれのメディア間で音源を再生・録音できるプレーヤー／レコーダーです。

また、Bluetooth(R)の送受信が可能なため、ワイヤレスヘッドホンでも音楽を楽しむことができます。

「カセットテープで音楽を残す、聴く。」をコンセプトに開発された『MXCR-200』がこのたび、ティアックストアの取扱ラインナップに加わりました。

MXCR-200は、カセットテープ独特の温もりある音質を、アナログ・デジタルの複数のメディアと連携しながら、自分らしいスタイルで、ここちよく音楽を楽しめる1台です。

【MXCR-200の特長】

ワイヤレスヘッドホンやBluetooth(R)機器を接続して楽しめる

CD、ラジオ、カセットテープ、USBメモリー、TF(microSD)カードなど、本製品で再生する各メディアの音楽・音声を、内蔵スピーカーや有線ヘッドホンで聴くことができます。

また、Bluetooth(R)Ver5.4の送受信機能を搭載しており、Bluetooth(R)対応ワイヤレスヘッドホンなどでも音楽を聴くことができます。(※ラジオを除く)

さらに、Bluetooth(R)受信機能により、スマートフォンやタブレットの音楽・音声を本製品のスピーカーでワイヤレス再生することも可能です。

USBメモリー/TF(microSD)カード再生/録音が可能

USBメモリー、または、TF(microSD)カードに録音されたMP3オーディオファイルを再生できます。また、CDやカセットテープの音源を、USBメモリーやTF(microSD)カードに録音することもできます。

カセットテープ再生/録音が可能

カセットテープならではのアナログの温もりある音質で、お気に入りの音楽を残して楽しむことができます。CD、ラジオ、USBメモリー、TF(microSD)カード、Bluetooth(R)機器など、多様なメディアの音源をカセットテープに録音でき、デジタルとアナログを行き来する楽しみ方が可能です。

また、内蔵マイクを使った録音にも対応しています。

【録音機能一覧】

◯：録音可能 ×：録音不可

※カセットテープへの録音はアナログ録音です。

※USBメモリーおよびTF(microSD)カードへの録音はMP3形式です。

Bluetooth(R)対応CDラジオカセットレコーダーマクセル MXCR-200

・Bluetooth(R)機能搭載。ワイヤレスヘッドホンやBluetooth(R)機器を接続して楽しめる

・USBメモリー/TF(microSD)カード再生/録音が可能

・カセットテープ再生/録音が可能

商品ページを見る :https://store.teac.co.jp/mxcr-200

ティアックストアでは、ご好評いただいておりますマクセルブランド製品の第2弾として、さらに取り扱い製品を拡充いたしました。

アナログオーディオの魅力をより多くのユーザーへお届けできるよう、今後も選択肢をさらに広げてまいります。

引き続き、魅力ある商品ラインナップの拡充に努めてまいりますので、ぜひご期待ください。

■マクセルブランドについて

本製品はマクセル株式会社のライセンスを受けて株式会社電響社が製造販売している製品です。

製品のサポートはティアック株式会社では行っておりません。

マクセルブランド製品のお問い合わせ窓口は下記となります。

■マクセル製品 お客様ご相談センター(コンシューマー製品 国内販売総代理店 株式会社電響社)

TEL：0570-783-137 (ナビダイヤル)

https://www.answer-maxell.jp/form/rec_media_others/

ティアック株式会社(TEAC CORPORATION)が運営する公式オンラインストアです。TEAC、TASCAMなど、ティアック株式会社(TEAC CORPORATION)が取り扱うブランドのホームオーディオ・サウンド・レコーディング商品を販売しております。

http://store.teac.co.jp/

※名称、ロゴ、サービスマークは、それぞれの会社の登録商標もしくは商標です。