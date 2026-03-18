「同じホームページなのに見積り5倍差」──Web制作費の価格格差をAIが可視化

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）が運営するAIホームページ制作サービス「VOLT」（https://volt-web.dev）は、Web制作費の価格格差を可視化する特集コンテンツを公開しました。

「同じ仕様」でも見積もりが5倍開く現実

中小企業庁「IT活用実態調査」によると、中小企業の約7割がホームページ制作の相場感を「把握していない」と回答しています。実際に同一仕様で複数社に見積もりを依頼した場合、最安値と最高値で5倍以上の差が生じるケースは珍しくありません。

この価格差が生まれる主な要因は以下の通りです。

- ディレクション費の有無: 制作会社によって計上基準が異なる- テンプレート vs フルスクラッチ: 制作手法の違いが原価に直結- 保守費用の組み込み方: 月額保守を初期費用に含めるか別建てか- 下請け構造: 元請けから2次・3次下請けへの中間マージンVOLTの価格可視化アプローチ

VOLTでは、業種・ページ数・必要機能を入力するだけで、AIがデザイン生成から公開までをワンストップで完了します。今回公開した特集コンテンツでは、従来の制作会社に依頼した場合の一般的な費用帯とVOLTの料金を並べて比較できる形式で掲載しています。

制作プロセスの透明化により、「何にいくらかかっているのか分からない」という中小企業の課題解決を目指します。

▼ 本件の詳細

https://volt-web.dev/news/web-cost-gap-visualization

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.co.jp