エンタープライズ向けCMS国内シェアトップクラスの「WebRelease 2」提供のフレームワークスソフトウェア、マイクロニティへ参画

株式会社マイクロニティ

AI駆動型ソフトウェア事業承継プラットフォームを展開する株式会社マイクロニティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 祐一郎、以下「マイクロニティ」）は、コンテンツマネジメントシステム（CMS）基盤であるWebRelease 2の開発・提供を行う株式会社フレームワークスソフトウェア（以下、「フレームワークスソフトウェア」）の株式を取得し、事業承継を実施しました。フレームワークスソフトウェアのマイクロニティグループ参画により、官公庁や大手企業など累計1,000社超の運用を支える「WebRelease 2」のプロダクト資産に、マイクロニティのAI実装力と経営リソースを統合します。国内トップクラスのシェアを持つ同製品の信頼性を維持しつつ、Web管理業務の圧倒的な効率化を追求していきます。

◼︎目的と背景

1999年の設立以来、フレームワークスソフトウェアが提供するCMS「WebRelease」シリーズは、独自の静的生成技術による高いセキュリティと安定性から、情報の正確性が求められるエンタープライズ領域で一貫して高い評価を獲得してきました。

今回の資本参加を通じ、マイクロニティは同社が25年間で築き上げた技術基盤を承継し、最新のテクノロジーを融合させることでプロダクトのさらなる進化を推進します。AI実装による高度な運用支援機能の提供や、定評ある強固なセキュリティ水準を維持したプロダクトのモダン化を加速させます。これにより、変化の激しいデジタル環境においても、ユーザーの皆様が将来にわたって信頼を置き、使い続けられる持続可能なソフトウェア供給体制を構築していきます。

◼︎各社コメント

株式会社フレームワークスソフトウェア 創業者 桝室 裕史氏

まだCMS黎明期以前だった創業以来、当社はCMS WebReleseを成長させてまいりました。四半世紀の間多くのお客様やパートナー様に支えられながら、エンタープライズCMSを代表する製品の一つとなりましたことを心より感謝申し上げます。今回、AI実装力と強力な経営リソースを持つマイクロニティ社へ参画することは、WebReleaseが次の四半世紀に向けてさらに進化するための最良の選択であると確信しています。私たちが築き上げてきた独自の技術や信頼という基盤を大切に承継しつつ、最新のAIテクノロジーが融合することで、ユーザーの皆様にはこれまで以上に効率的で付加価値の高いWeb管理体験を提供できるものと期待しております。

株式会社マイクロニティ 代表取締役 山崎 祐一郎

長年にわたり国内CMS市場を切り拓き、官公庁や大手企業をはじめ1,000社以上に利用されてきたCMS製品を提供するフレームワークスソフトウェア社がマイクロニティグループに加わることを、大変光栄に思います。創業者の皆さまが築き上げてこられた技術力と顧客との信頼は、日本のデジタル発信を支えてきた重要なソフトウェア資産です。私たちはその想いと価値を大切に受け継ぎながら、AI技術と経営支援を融合することでプロダクトのさらなる進化を目指していきます。今回の参画を通じて、信頼性の高いCMS基盤を次のステージへと発展させるとともに、日本の優れたソフトウェアを未来へつないでいくソフトウェア事業承継の新しいモデルを創っていきます。

◼︎フレームワークスソフトウェアについて

1999年設立。国産パッケージCMS「WebRelease 2」の開発・販売。独自の静的生成方式により、官公庁、金融機関、大学、上場企業など、極めて高い安全性が求められる組織を中心に累計1,000社超の導入実績を持ちます。

コーポレートサイト：https://www.frameworks.co.jp/

◼︎当社について

AI駆動型ソフトウェア事業承継プラットフォーム「Micronity（マイクロニティ）」を運営しています。長年にわたり培われてきた技術や顧客からの信頼を次世代へと引き継ぎ、グループ企業間の共創によって、単独では実現が難しい持続的な再成長を実現するソフトウェア企業群です。

AIの進化により、あらゆるソフトウェアが高度化・知能化していく時代において、よりニッチで専門性の高いソフトウェアの価値は一層高まっています。私たちは、多様なソフトウェア事業の承継と自社開発ソフトウェアを通じて、企業のAI実装を推進し、幅広い産業の成長と発展に貢献していきます。

ビジョン：世界を解き放つ

ミッション：ソフトウェアを継ぐ。繋ぐ。紡ぐ。

〈会社概要〉

会社名：株式会社マイクロニティ

所在地：東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役 山崎 祐一郎

設立：2025年4月8日

資本金：8億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://micronity.com

※その他、記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

◼︎本件に関するお問い合わせ先

株式会社マイクロニティ

社長室 広報

pr@micronity.com