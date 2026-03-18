NTTスマートコネクトのISMAP認定サービスを活用し、株式会社mutexが『Reze』閉域プランの提供を開始

NTTスマートコネクト株式会社

NTTスマートコネクト株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：宮奥 健人、以下、「NTTスマートコネクト」）と株式会社mutex（本社：東京都文京区、代表取締役社長：熊澤 洸平、以下、「mutex」）は、このたびパートナープログラム契約を締結し、NTTスマートコネクトのISMAP（政府情報システムのためのセキュリティ評価制度）※1 ※2認定サービスを活用した「AIレセプト業務効率化ツール『Reze』※3閉域プラン」をmutexが新たに提供開始いたします。

1.背景と目的

国立病院や大学病院をはじめとする各種医療機関さまにおいては、利便性の高いクラウドサービスの普及の一方で、取り扱う情報の重要性・秘匿性とセキュリティリスクの観点から、インターネットを介したサービスの導入・利用にさまざまな課題があります。このような状況を踏まえ、近年ではインターネットを介さない閉域ネットワークによるクラウド接続のニーズが高まっています。

NTTスマートコネクトとmutexはこれまで、閉域ネットワーク環境を必須とする医療機関さま向けのサービス提供に向けた連携を進めてまいりました。2026年1月にはパートナープログラム契約を締結し、加えて、ネットワーク構築を支援する外部パートナーとの連携も実現したことで、mutexにおいてクラウド・ネットワーク・レセプトシステムの構築～運用を一気通貫で提供する体制を整備し、各医療機関さまに安心してご利用いただける『Reze』新プランの提供開始に至りました。

今後、両社の強みを活かしたセキュアなクラウドサービスの安定的な提供を通じ、医療機関さまの業務効率化と社会課題の解決に貢献してまいります。

2.各社サービス概要

mutexが提供するAIレセプト業務効率化ツール『Reze』は、レセプト業務の段階的な自動化を通じて保険医療機関の売上向上・働き方改革・経営改善を支援するクラウド型サービスです。レセプトや審査結果をワークスペースで一元管理し、返戻・査定の対応漏れを防止します。請求業務を可視化することで、確実な収益確保をサポートします。

NTTスマートコネクトが提供する「クラウド クロス コネクト」※4は、お客さま拠点・NTTスマートコネクトのデータセンター・外部クラウドサービス・インターネット接続などのあらゆるネットワークをつなぐクラウド型ネットワークサービスです。ハイブリッドなクラウド環境を実現する巨大なL2ハブ機能として、2016年の提供開始以降、多くのお客さまにご利用いただいております。さらに、2024年にはISMAPの認定を取得し、高度なセキュリティが要求される昨今のクラウドシステムの基盤サービスとして、民間・公共問わず活用分野の幅をさらに広げています。

3.各社の役割

NTTスマートコネクト

「クラウド クロス コネクト」をはじめとするNTTスマートコネクトのクラウドサービスのさらなる利便性・セキュリティの向上を図りつつ、提供インフラの安定性を強みに各業界の課題を解決する多くの事業者さまにとって最良なクラウドパートナーをめざしてまいります。

mutex

今般提供を開始する『Reze』閉域プランを通じて、より多くの医療機関さまに安心してサービスをご活用いただくとともに、レセプト業務の段階的自動化と全国の保険医療機関さまの経営改善に貢献してまいります。

※1 ISMAPサイト：https://www.ismap.go.jp/csm?id=csm_ismap_index

※2 ISMAPクラウドサービスリスト：https://www.ismap.go.jp/csm?id=cloud_service_list_detail&sys_id=9c9846fd2b217250f0bbfd69fe91bf29(https://www.ismap.go.jp/csm?id=cloud_service_list_detail&sys_id=9c9846fd2b217250f0bbfd69fe91bf29)

※3 『Reze』サービスサイト：https://lp.reze.app/

※4 クラウド クロス コネクトサービスサイト：https://cloud.nttsmc.com/cxc/

＜各社の概要＞

■会社名 ：NTTスマートコネクト株式会社

■代表者 ：代表取締役社長 宮奥 健人

■本社所在地 ：大阪市中央区淡路町4-2-13アーバンネット御堂筋ビル14階

■URL ：https://www.nttsmc.com/

■事業内容 ：ハウジング、クラウド、ストリーミング、データ分析・活用の各事業

■会社名 ：株式会社mutex（英文社名：mutex Inc.）

■代表者 ：代表取締役社長 熊澤 洸平

■本社所在地 ：東京都文京区本郷4-1-4 Design Place α 8階

■URL ：https://www.mutex-inc.dev

■事業内容 ：医療機関さま向けAIレセプト業務効率化ツール『Reze』の提供、システム・ソフトウェア開発およびコンサルティング業務

※本ニュースリリースに記載されている会社名およびサービス名は、登録商標または商標です。

※本ニュースリリースに記載されている内容、製品、仕様、問い合わせ先およびその他の情報は、発表日時点のものです。これらの情報は予告なしに変更される場合があります。

〈本件に関するお問い合わせ先〉

NTTスマートコネクト株式会社 クラウドビジネス部 パートナー営業担当

E-mail：smcpartner-info@nttsmc.com

パートナーサイト：https://partner.nttsmc.com/

株式会社mutex

Reze お問い合わせ専用窓口

E-mail：contact@reze.app

TEL：090-7388-4632

サービスお問合せ：https://lp.reze.app/request-information