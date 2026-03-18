【食物繊維に関する調査】食物繊維の摂取を意識している人は5割強、意識していない人は3割強。食物繊維強化食品を意識的に購入する人は2割強

マイボイスコム株式会社

＜＜ TOPICS ＞＞

■食物繊維の摂取を意識している人は5割強、意識していない人は3割強。食物繊維強化食品を意識的に購入する人は2割強

■直近1年間に食物繊維を意識して摂取したものがある人が、意識する理由・きっかけは、「腸の調子を整えたい」が7割強、「健康によさそう」が約55％、「生活習慣病の予防・改善」が3割弱

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、2回目となる『食物繊維』に関するインターネット調査を2026年2月1日～7日に実施しました。

食物繊維の摂取状況や摂取理由、自由記述にて意識して行っていることなどについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1755_1_d9c360aa41c9b1369c746c7b0efe0ff0.jpg?v=202603180351 ]◆食物繊維の摂取を意識する度合い

食物繊維の摂取を意識している人は、「意識している」「まあ意識している」を合わせて5割強です。

女性や高年代層で比率が高く、女性60代では6割強、女性70代では7割強にのぼります。一方、10・20代では4割弱と低くなっています。

摂取を意識していない人（「意識していない」「あまり意識していない」の合計）は3割強です。

◆食物繊維を意識して摂取したもの

直近1年間に食物繊維を意識して摂取したものは（複数回答）、「食品」が52.8％、「飲料」「食物繊維が強化された食品・飲料」がそれぞれ8％台です。

「特にない」は36.9％、男性では4割強と女性（3割）より比率が高くなっています。

◆食物繊維の摂取を意識する理由・きっかけ

直近1年間に食物繊維を意識して摂取したものがある人が、意識する理由・きっかけは（複数回答）、「腸の調子を整えたい」が72.5％、「健康によさそう」が55.4％、「生活習慣病の予防・改善」が27.7％となっています。

「美容のため」は男女とも30代で比率が高く、また女性の10・20代や40代でも高い傾向です。

食物繊維を摂取している方だと回答した人では、「健康によさそう」「血糖値の上昇を抑える」などの比率が他の層より高くなっています。

※グラフの続きなど、詳細は【調査結果詳細】からご覧いただけます。

◆食物繊維を意識して飲食しているもの

直近1年間に食物繊維を意識して摂取したものがある人に、飲食している食品や飲料を聞きました（複数回答）。

食品では、「野菜類」が83.8％、「キノコ類」「いも類、かぼちゃ」が各50％台です。

飲料では、「緑茶、玄米茶、ほうじ茶、麦茶など」「コーヒー」が各2割弱、「野菜・果物ジュース、スムージー」「豆乳」が各1割強となっています。

「海藻類」「大豆製品」「豆類」「コーヒー」などをはじめ、高年代層で比率が高く、若年層で低い項目が多くみられます。

◆食物繊維強化食品の購入度合い

“食物繊維入り”を強調している食品や菓子類・飲料を、意識的に購入する人（「意識的に購入する方」「やや意識的に購入する方」の合計）は2割強です。

意識的に購入しない人（「意識的に購入しない方」「あまり意識的に購入しない方」の合計）は4割強となっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆食物繊維摂取のために、意識して行っていること／意識していない理由（全5,262件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1755_2_6d5cba5a339dd1c3075eebe5e4b995b8.jpg?v=202603180351 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1755_3_8469ee2baf26c43b1f275ccdc354eb19.jpg?v=202603180351 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜会社概要＞

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 高井和久

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。