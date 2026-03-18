～お花見も車内からできルークス～ 仲里依紗こだわりの2トーンカラーラッピングカー披露！「仲里依紗とROOXのあがルークス祭り」開催！

日産自動車株式会社

日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区）は、新型「ルークス」とCMキャラクターを務める仲里依紗さんプロデュースのファッションブランド「RE.」とのコラボレーションイベント「仲里依紗とROOXのあがルークス祭り」のメディア向け発表会を開催しました。

「仲里依紗とROOXのあがルークス祭り」発表会には、新型「ルークス」とコラボレーションした

ファッションブランド「RE.」のプロデューサーであり、CMキャラクターも務める仲里依紗さんに加え、グローバルデザイン本部の三宅広華も登壇し、会場装飾やオリジナルラッピングカー、限定コラボレーションアイテムをご紹介いただきながら、本イベントの魅力についてトークセッションを行いました。

仲里依紗さんが登場！「RE.」とのコラボレーションについてトークセッション

■コラボアイテムに身を包んだ仲里依紗さんが登場！仲さん色に染まった新型「ルークス」をお披露目

新型「ルークス」のCMキャラクターであり、ファッションブランド「RE.」のプロデューサーでもある俳優の仲里依紗さんが、

本コラボレーションアイテムのジップパーカーを着用しながら登場しました。

本コラボレーションイベントについて仲さんは、「非現実的な感じでびっくりしました。まさか銀座にあるNISSAN CROSSINGを私とルークスでジャックできるなんて夢みたい！どうしたらルークスの世界観を伝えながらコラボできるか考えて、こんなに私色に染めさせてもらえて、本当に気分は『あがルークス』です！」と喜びのコメント。

その後、カラーデザイナーの三宅広華も登壇し、仲さんと共に本イベントの魅力を追求。「RE.」の世界観に染まった会場について、仲さんは、三宅さんを前に緊張の面持ちで「まずは、日産さんに受け入れていただいて安心しました（笑）。RE.の世界観に散りばめながら、ルークスの2トーンも意識してデザインしました。ラッピングカーは下にラメが入っているのがこだわりのポイントで、乗りやすいように配慮したカラーにしています。まだルークスを知らない方にも、これをきっかけに興味を持っていただけたら嬉しいです！」とブランドプロデューサーならではの視点でこだわりを語っていただきました。

また、新型「ルークス」の特徴である2トーンカラーの経緯やこだわりについて三宅から紹介されると、仲さんは「私も改めてラッピングを考える中で、ルークスのカラーやデザインは、自宅のようにリラックスできるデザインになっていて、生活に馴染みながらも個性も楽しめるように作られているんだなって感じました。リラックスもしながら、気分も『あがルークス』できる、そんなクルマだと思います！」とコメント。2トーンカラーを活かした限定ラッピングカーのデザインについては「私の中では会場に配慮して大きくは黒とピンクの2色しか使っていません。その中で配慮したカラーにしつつ、ルークスの2トーンをよりかわいくすることを意識したデザインにしました。下にラメが入っているのも私のこだわりポイントです！」とお話いただきました。

■新型「ルークス」×「RE.」コラボ限定アイテムが登場！随所にルークス愛が光るデザインに注目！

トークセッション後半では、限定コラボレーションアイテムを紹介。ご自身も着用している新型「ルークス」のかどまる四角をモチーフとしてデザインに落とし込んだパーカーについては「ルークスにも散りばめられているかどまる四角をデザインに取り入れました。胸元にはルークスをモチーフにしたデザイン、後ろのロゴはタイヤをイメージしたデザインになっていて、スタッズも目立って可愛いです。」とコメントし、イエローを着用した三宅にも「かわいい」と大絶賛でした。そのほかTシャツに関しても「スポーツカーっぽいデザインにしつつ、一番のポイントはやっぱり『見えルークス』と書いてあるところ！これからの春にぴったりのカラバリも揃えました。2人でお揃いで着れば、気分もあがルークス！」とポイントをお話いただきました。

最後に「今回日産さんとこういった形でコラボレーションをさせていただくことになり、とても気合を入れていろんなものを作り上げましたので、ぜひ会場に来ていただいて、ルークスとRE.の世界観を楽しんでいただければと思っています。このコラボレーションで気分を上げて、花粉症の人も車内からお花見ができるので、たくさんの人がルークスでドライブやお花見を楽しんでくれたら嬉しいなと思います。」メッセージをいただき、和やかな雰囲気で発表会が終了しました。

「仲里依紗とROOXのあがルークス祭り」 開催概要

開催期間：2026年3月18日（水）～3月22日（日）※

開催時間：3月18日 14：00～20：00

3月19日～22日 10：00～20：00

会場 ：NISSAN CROSSING

（〒104-0061 東京都中央区銀座五丁目8番1号 1F）

アクセス：地下鉄 銀座線・日比谷線・丸の内線「銀座駅」

A3・A4・A5出口を出てすぐ。

入場料 ：無料

イベント公式サイト：https://www2.nissan.co.jp/SP/ROOX/SPECIAL/EVENT/

※イベント終了後も、コラボカー展示/SNSキャンペーンのみ3月29日まで実施します。

＜入場詳細＞

本イベントは、自由に入退場可能です。

商品（コラボアイテム、RE.アイテム含む）をご購入される方は、事前エントリーが必要となりますので、あらかじめ購入希望時間枠でのエントリーをお願いいたします。ただし、商品には限りがありますので在庫状況によっては、エントリーしていてもご購入いただけない場合がございます。ご了承ください。空き枠状況によっては当日エントリーも可能です。19:00以降は、商品の在庫があれば事前エントリー無しで商品購入が可能です

新型「ルークス」概要

日産「ルークス」は、多くの先進安全技術などを詰め込み、心にゆとりをもって乗りこなせる軽スーパーハイトワゴンへと進化しました。「インテリジェント アラウンドビューモニター」（移動物検知、3Dビュー機能付）には、本来は見えない車体下の映像を生成する軽自動車初*1の「インビジブルフードビュー」、さらに日産の軽自動車としては初搭載*2となる、車両の周辺状況を3D映像でより直感的に確認可能な「3Dビュー」、交差点等で運転席から死角になる前方の左右が見えるようにサポートする

「フロントワイドビュー」の3つの新しい表示機能を搭載。

また、インテリアは、乗りこんだ瞬間に開放感をもたらすデザインを採用し、12.3インチの統合型インターフェースディスプレイによるシームレスな空間は、従来の軽自動車を超えた上質な乗り心地を実現しています。

車種概要：https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/new_roox.html

*1 インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知、3Dビュー機能付）【インビジブルフードビュー】を搭載した軽自動車が初。2025年9月現在 日産調べ（他社にも同じ装備のクルマがあります）。

*2 インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知、3Dビュー機能付）【フロントワイドビュー】、【3Dビュー】を搭載した日産の軽自動車が初。（2025年9月現在 日産自動車調べ。）