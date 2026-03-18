CHARLES & KEITH が西麻布の青果店でポップアップイベントを開催

CHARLES & KEITH JAPAN 合同会社

グローバルファッションブランドのチャールズ&キース（CHARLES & KEITH JAPAN）は、4月に発売される新作カプセルコレクションを記念し、2026年3月18日（水）より、西麻布の青果店「MARKET LAGOICE（マーケット ラゴイス）」にてポップアップイベントを開催いたします。

本カプセルコレクションは、フルーツと水玉模様をテーマにした遊び心あふれるデザインが特徴です。バッグやシューズを中心に、フルーツモチーフのチャームなど、フレッシュでポップなアイテムがラインアップします。

本イベントでは、地域に根ざした青果店「MARKET LAGOICE」とコラボレーションし、店内をチャールズ&キースの世界観で演出。ブランドオリジナルのディスプレイとともに、バッグをフルーツと並べて展示するなど、季節感あふれる空間を展開します。

また、期間中にご来店いただいたお客様を対象に、各日先着100名様へお好きなフルーツを詰めたクラフトバッグとステッカーをプレゼントいたします。

フルーツとファッションが融合したユニークなマーケット空間で、チャールズ&キースの新しいコレクションの世界観をぜひお楽しみください。

開催概要

開催日

2026年3月18日（水）、19日（木）、21日（土）

※3月20日（金）はクローズ

開催時間

3月18日（水）14:00～17:00

3月19日（木）9:00～17:00

3月21日（土）9:00～17:00

会場

MARKET LAGOICE（マーケット ラゴイス）

東京都港区西麻布3丁目17-32

来店特典

期間中、ご来店いただいたお客様を対象に各日先着100名様へ以下をプレゼントいたします。

- お好きなフルーツを詰めたクラフトバッグ- オリジナルステッカー

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

■CHARLES & KEITH / チャールズ&キース

CHARLES & KEITHは、すべての女性に自信を与え、エンパワーメントするグローバルブランドを構築するというビジョンのもと、1996年に設立されました。シンガポールの一軒の靴屋から始まり、現在は世界34カ国以上の店舗やオンラインで、ダイナミックなショッピング体験を展開しています。常に消費者を第一に考え、実現可能で魅力的なブランド体験を提供することを目標に、フットウェア、バッグ、アイウェア、アクセサリーなど、自分自身を表現できるようなコレクションを生み出しています。

https://charleskeith.jp