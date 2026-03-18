『LORDNINE：自分流MMORPG』に成長コンテンツ「専門化」と装備「アーティファクト」を追加

SMILEGATE, INC., MEGAPORT BRANCH

■新規装備「アーティファクト」追加…成長に必要な主要能力値を提供

■武器マスタリー上位コンテンツ「専門化」レベル追加…育成の楽しさを拡張

スマイルゲートは、NX3GAMESが開発したMMORPG『LORDNINE：自分流MMORPG』において、新たな成長システム「アーティファクト」と「専門化」をアップデートしたことを3月18日(水)に発表しました。

今回追加されたアーティファクトは、『LORDNINE：自分流MMORPG』の世界観に登場する伝説の英雄たちが使用していた装備をもとに制作された成長システムです。

アーティファクトは上段・中段・下段の計3つのパーツで構成されており、等級ごとに固有の能力値を持っています。

また、レジェンド等級以上のアーティファクトには専用スキルが付与されており、アーティファクトのタイプや等級に応じて、戦略的な選択を楽しめます。

専門化システムは、武器マスタリーの新たな成長ルートを提供する上位システムで、全ての武器マスタリーの合計経験値が一定基準に到達すると解放されます。

ユーザーは専門化を解放した後、モンスター討伐を通じてレベルを上げ、獲得した専門化ポイントを使用することで、攻撃力、防御力、会心などの能力値を強化することができます。

また、「追跡者」や「狙撃手」などの専門化特性を獲得することで、より多彩な効果を得ることが可能です。

今回のアップデートにあわせて4種の「隠し職業」も新たに追加しました。

隠し職業は、ユーザーが特定のアビリティを自ら組み合わせて発見・獲得できるコンテンツとなっており、隠し職業を最初に発見したユーザーのキャラクター名がゲーム内に初獲得者として記録されます。

今回のアップデートや、『LORDNINE：自分流MMORPG』に関する情報は、公式コミュニティより確認可能です。

ゲーム情報

[ タイトル ] ロードナイン

[ ジャンル ] MMORPG

[ 対応OS ] PC / iOS / Android

[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）

[ サービス開始日 ] 2025年7月31日

ウェブサイト情報

公式サイト

https://l9asia.onstove.com/

公式コミュニティ

https://page.onstove.com/l9asia/jp

公式X

https://x.com/LORD9_jp

公式YouTube

https://www.youtube.com/@LORDNINE_JP

スマイルゲート公式サイト

https://smilegate.com/jp/