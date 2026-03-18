“所有しない選択”で新生活の負担を軽減　アイリスグループ初、家電のサブスクサービス開始

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスグループの株式会社アイリステックサービス（本社：宮城県仙台市、代表取締役：大山 晃弘）は、グループ初となる家電のサブスクリプションサービスを開始し、第一弾として16プランをアイリスオーヤマ公式通販サイト「アイリスプラザ」にて2026年3月18日より提供開始します。

近年、在宅勤務の普及などによる生活スタイルの多様化を背景に、所有にこだわらず利用できるサブスクリプションサービスのニーズが高まっています。新生活を迎える世帯にとって、特に洗濯機や冷蔵庫のような家電は、生活に不可欠である一方で、購入時にはまとまった出費が必要となるだけでなく、製品の選定・購入、入居に合わせた配送や設置など、多くの段取りを短期間で同時に進める負担が発生します。加えて、購入後に故障が発生した際の修理や買い替え、住居の退去時の移動や処分にかかる手間など、所有には一定の負担やリスクが伴います。そうした中で、昨今、家電においてもサブスクリプションサービスが新たな選択肢として注目を集めています。

そこで当社は、家電メーカーとしての強みを活かして、購入に際して発生する様々な負担を軽減しながら柔軟に家電を利用できるサービスとして、家電のサブスクリプションサービスの提供を開始します。第一弾として、新生活を始める学生や社会人、単身赴任者を主なターゲットにした家電セット16プランを提供します。洗濯機・冷蔵庫のベーシックな「家電セット 2点」のほか、最短約9分（※2）で朝の忙しい時間帯や夜遅くの帰宅後でも『スキマ洗濯』ができる「全自動洗濯機5kg OSH fit（オッシュ フィット）」と、冷凍食品のまとめ買いや作り置き需要に対応し冷凍室を大容量にした「大凍量 Lite 冷凍冷蔵庫 153L」といった暮らしをより豊かにするアイテムを含む「プレミアム 家電セット 3点」などをラインアップしています。

また、アイリスグループが全国に展開する物流網を通じて、引っ越しスケジュールに合わせた日時指定配送（※1）が可能です。加えて、家電メーカーとして製造からアフターサービスまでを一貫して行える強みを活かして、大型家電などの設置・初期設定のほか、契約期間中は製品の修理・交換対応を行えるため、引っ越しにかかる負担や新生活への不安を軽減します。当社は、こうしたサービスを提供する過程でユーザーから得られる製品の使用感に関する意見などを製品開発に活かすことで、製品品質や供給・サービス体制のさらなる強化を図ります。

今後は、より多くのユーザーの多様なライフスタイルに合わせられるよう、セット品だけでなく単品も含めたプランの拡充を予定しており、将来的には家電セットに限らず、家具などの製品の拡大も検討しています。アイリスグループの多事業展開の強みを活かして生活者の暮らしに密着したサービス提供を行い、快適な生活の実現に貢献していきます。

■家電のサブスクリプションサービス特長（※3）

１.月額1,980円（税込）～（※4）で日時指定配送（※1）から設置、初期設定まで可能

一括購入では負担のかかる家電セットを月額料金のみで利用でき、日時指定配送（※1）・設置・初期設定まで対応できるため、発生する初期費用を抑えられ、届いたその日から安心して使い始められます。加えて、契約終了時には0円で製品の買い取りが可能です。

２.期間中の製品保証を付帯

万が一の故障も修理・交換対応します。想定外の出費を抑える安心の仕組みです。

■家電のサブスクリプションサービス概要（※3）

・開始日：2026年3月18日

・料金：月額1,980円（税込）～（※4）

・契約期間：2年または4年

・プラン数：16プラン

新生活に人気のベーシックな「家電セット 2点／3点／4点／5点」と、暮らしをより豊かにする

「プレミアム 家電セット 2点／3点／4点／5点」にそれぞれホワイト／ブラック2色をラインアップ。

（プラン例↓）

・特設サイト：https://www.irisplaza.co.jp/index.php?KB=guide-kaden-subscription

■株式会社アイリステックサービス 概要

・設立：2018年8月

・本社所在地：宮城県仙台市

・事業内容：設置・訪問修理サービス、保守点検、レンタル・リース、サブスクリプションサービス

※1：北海道の一部地域および沖縄・離島については配送不可の地域があります。詳細は申込サイトおよび利用規約をご覧ください。また、混雑状況によりご希望に添えない可能性があります。

※2：化繊衣類が約1kgまでの場合。当社調べ。

※3：予告なく変更になる可能性があります。

※4：プランにより変動します。

※5：充電式サイクロンスティッククリーナーのカラーはホワイトのみです。