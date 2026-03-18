口コミを「放置した店」と「24時間以内に返信した店」、来店率に2.3倍の差

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）が運営するMEO対策AIサービス「MapBoost」（https://mapboost.space）は、口コミ返信が来店率に与える影響を業種別にまとめたレポートを公開しました。

口コミ返信の有無が来店率を左右する

Googleが公開しているビジネスプロフィールのヘルプドキュメントでは、口コミへの返信がユーザーの信頼性向上と検索順位の改善に寄与すると明記されています。BrightLocal社の「Local Consumer Review Survey 2025」によると、口コミに対して24時間以内に返信がある店舗は、返信のない店舗と比較して来店意向が約2.3倍高いという結果が報告されています。

業種別に異なる口コミの影響度

今回公開したレポートでは、以下の業種別に口コミ返信の効果を整理しています。

- 飲食店: 口コミ評価4.0以上で新規来店率が顕著に向上- 美容・サロン: ネガティブ口コミへの丁寧な返信がリピート率に影響- クリニック・歯科: 口コミ件数よりも返信の誠実さが重視される傾向- 小売・物販: 商品に関する具体的な返信が購買意欲を後押しMapBoostのAI返信提案機能

MapBoostでは、Googleビジネスプロフィールに投稿された口コミに対してAIが返信文案を自動生成する機能を提供しています。業種や口コミのトーンに合わせた返信を提案し、オーナーの確認・編集後にワンクリックで投稿できる仕組みです。

口コミ管理にかかる時間を削減しながら、返信率の向上による集客効果を最大化します。

（出典：BrightLocal「Local Consumer Review Survey 2025」、Google ビジネスプロフィール ヘルプ）

▼ 本件の詳細

https://mapboost.space/news/review-reply-effect-by-industry

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.co.jp