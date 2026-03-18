母の日のフラワーギフト「マザーズデイコレクション 2026 - My message for you 」を発売

Nicolai Bergmann 株式会社

ニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザインは、2026年3月18日(水)より、「マザーズデイコレクション2026 - My message for you」を、全国の直営店舗およびオンラインショップにて販売いたします。（なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。）

大切な思いを届ける一年に一度の「母の日」。

様々な気持ちが交差する中、それでも一番に伝えたい「ありがとう」というメッセージ。

気持ちを表す無数のメッセージカードが重なり合い出来上がった2026年のフラワーボックス。

色鮮やかな花々が、あなたの「ありがとう」というメッセージを鮮明に形取ります。

ニコライ バーグマンのフラワーアイテムと共に、終わりのないかけがえのないあなたからのメッセージを大切な人へ届けてください。

本コレクションでは、様々な気持ちが交差する中、それでも一番に伝えたい「ありがとう」というメッセージをテーマに、母の日らしいあたたかみのあるデザインを中心としたフラワーアイテムを多数展開します。

シグネチャーアイテムであるフラワーボックスは、様々な気持ちを象徴するメッセージカードが幾重にも重なるデザイン。明るくやわらかなピンクに陽光のようなオレンジが重なり合う華やかなデザインや、ボルドーと濃いピンクが織りなす深みあるカラーリングなど、それぞれ異なる「ありがとう」のニュアンスを花々の色彩で描き出しました。また、ローズのみを贅沢に敷き詰めたデザインや、異なる質感の花材を重ねたデザインなど、花そのものの美しさを引き立てるアレンジメントもご用意しています。

フレッシュフラワーボックス Message in a box - Colorful Appreciation（メッセージ イン ア ボックス - カラフル アプリシエーション） S(11×11×H9cm) 5,830円／M(15×15×H9cm) 9,350円／L(23×23×H9cm) 17,600円フレッシュフラワーボックス Message in a box - Tender Love（メッセージ イン ア ボックス - テンダー ラブ） S(11×11×H9cm) 5,830円／M(15×15×H9cm) 9,350円／L(23×23×H9cm) 17,600円フレッシュフラワーボックス Message in a box - Deep Gratitude（メッセージ イン ア ボックス - ディープ グラティテュード） S(11×11×H9cm) 5,830円／M(15×15×H9cm) 9,350円／L(23×23×H9cm) 17,600円プリザーブドフラワーボックス Message in a box - Everlasting Kindness（メッセージ イン ア ボックス - エバーラスティング カインドネス） S(11×11×H9cm) 14,850円／M(15×15×H9cm) 25,300円／L(23×23×H9cm) 49,500円プリザーブドフラワーボックス Message in a box - Thankful Rose（メッセージ イン ア ボックス - サンクフル ローズ） S(11×11×H9cm) 22,000円／M(15×15×H9cm) 40,700円／L(23×23×H9cm) 79,750円

その他フレッシュフラワーアイテムでは、カーネーションやローズをはじめとする母の日を象徴する花々を中心に、アレンジメントやブーケ、キューブアレンジメントなど多様なスタイルのフラワーアイテムを展開。繊細な小花やグリーンを組み合わせることで、それぞれのフォルムに合わせた可憐で華やかな表情を生み出しています。

フレッシュフラワーキューブアレンジメント Cheerful Bloom（チアフル ブルーム） S(Ø17×15.5cm) 9,900円／M(Ø21×20cm) 16,500円フレッシュフラワーキューブアレンジメント Delightful Memories（ディライトフル メモリーズ） S(Ø17×15.5cm) 9,900円／M(Ø21×20cm) 16,500円フレッシュフラワーバスケット Floral Accord（フローラル アコード） S(Ø26cm×H21cm) 22,000円／M(Ø32cm×H24cm) 33,000円フレッシュフラワーブーケ Grateful Reverie（グレイトフル レヴェリー） S(Ø27×32cm) 20,900円／M(Ø33×40cm) 31,900円

プリザーブドフラワーアイテムでは、時間とともにゆっくりと楽しめる花々の美しさが特徴です。長く飾って楽しめるフラワーギフトとして、大切なメッセージに寄り添います。

プリザーブドフラワーキューブアレンジメント Timeless Beauty（タイムレス ビューティー） S(Ø16cm×H14.5cm) 29,700円／M(Ø19cm×H17.5cm) 42,900円プリザーブドフラワーキューブアレンジメント Nurtured Bloom（ナーチャード ブルーム） S(Ø14.5cm×H13.5cm) 41,800円／M(Ø18cm×H16cm) 55,000円

さらに本コレクション限定で、ル・ショコラ・アラン・デュカス、FRAMAとの特別なギフトセットをご用意しました。

My message for you Gift Set - Floral Elegance with Le Chocolat Alain Ducasse (My message for you ギフトセット - フローラル エレガンス ウィズ ル・ショコラ・アラン・デュカス) 全体：24.4×12.5×H9.5cm（フラワーボックス：11×11×H9cm 12,100円

赤をベースに、ローズやカーネーション、マムが美しく調和したフレッシュフラワーボックス。

華やかさの中に落ち着きと温かみを感じられる、ニコライ バーグマンならではのフラワーデザインに仕上げました。どんなシーンにも馴染むような愛らしいデザインが特徴です。

そして、そんなフレッシュフラワーボックスに彩りを添えるかのように、ル・ショコラ・アラン・デュカスのオリジナルショコラ「ローズ・マンディアン ノワール」を組み合わせたフラワーギフトセットをご用意しました。

ル・ショコラ・アラン・デュカスを象徴する幾何学デザインで描かれたバラが印象的な、カカオ７５%のショコラ ノワール。もう片方の面にはコルシカ島ソヴェリア村で丁寧に作られたオレンジ・コンフィ、ドライ・イチジクとアプリコット、そしてフランボワーズのパウダーをまとったピーカンナッツが華やかに散りばめられています。箱を開けた瞬間にショコラの芳醇な香りとともに、色とりどりのフルーツやナッツが目にも鮮やかです。

本商品は3月27日(金)より発売開始となります。

幾何学デザインで描かれたバラのショコラ「ローズ・マンディアン ノワール」ショコラの裏面。本コレクション限定のオリジナルの味わいショコラのパッケージも限定デザインMy message for you Gift Set - Message in a box with FRAMA (My message for you ギフトセット - メッセージ イン ア ボックス ウィズ フラマ) フラワーボックス：11×11×H9cm／ハンドウォッシュ：375ml Ø75×H170cm 22,000円

FRAMAのハンドウォッシュとの特別なギフトセットをご用意しました。

シダーウッド、サンダルウッド、イランイランを基調とするFRAMAならではの香りのハンドウォッシュは、天然由来成分によるマイルドな泡立ちで手肌をさっぱりと洗い上げ、さわやかでジェンダーニュートラル、ナチュラルな心地よい香りです。

フラワーアイテムには、「Message in a box - Everlasting Kindness（メッセージ イン ア ボックス - エバーラスティング カインドネス）」を組み合わせました。ボックスの色に呼応するカーディナルのローズを主役に、異なる質感の花々を重ねたプリザーブドフラワーボックス。やわらかな紫陽花の広がりに、豊かな表情のローズとライスフラワー、リーフがアクセントとなり、凛とした華やかさを感じさせるデザインに仕上げました。

また、本コレクションでは、コンセプトを象徴する特別なメッセージカードをご用意しました。フラワーボックスと同じカラーリングと素材を採用した正方形のカードにニコライ バーグマンのロゴを箔押しし、コレクションをご購入いただいたすべてのフラワーアイテムに添えてお届けします。

メッセージカード

さらに店舗では、各店舗限定の一点もののフラワーアレンジメントの販売に加え、フローリストによるオーダーメイドデザインの受注も承っています。

また、各店舗限定の早期購入特典として、4月30日(木)までにご購入いただいた方に、特別なメッセージノートを数量限定でプレゼント。フラワーボックスと同じ素材の紙を使用した蛇腹折りのノートには、ニコライ バーグマンのフラワーアイテムの写真をあしらい、母の日のメッセージを書き添えてお楽しみいただけます。

早期購入特典のメッセージノート

フラワーボックス、フラワーキューブ、アレンジメント、ブーケ、そして特別なメッセージカードやメッセージノートなど、多彩なアイテムが「ありがとう」というメッセージをさまざまなかたちで表現します。大切な人へ想いを届ける一年に一度の母の日に、フラワーアイテムとともにメッセージを贈る特別なコレクションです。

■ご注文方法

ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン各店舗、オンラインショップにてご注文を承っております。定番デザインのフラワーボックスやその他アイテムも取り揃えております。

各店舗

https://www.nicolaibergmann.com/locations

オンラインショップ

https://shop.nicolaibergmann.com/

■ご配送について

母の日5月10日(日)までの指定配送受付に関しましては、5月4日(月)まで承ります。5月4日(月)以降の注文に関しましては、5月11日(月)以降の配送となります。配送料は別途頂戴いたします。

母の日当日の配送は、遅延が生じる可能性がございますので、前日までのお届けをおすすめします。

なお、各商品なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

■商品に関するお問い合わせ先

ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン フラッグシップストア TEL : 03-5464-0743