システム開発の多重下請け構造をDXする。リソース・案件管理プラットフォーム「アツメル」正式ローンチ

株式会社Atsumell

システム開発業界のDXを推進する株式会社Atsumell（本社：東京都中央区、代表取締役：山口公徳、以下「当社」）は、SIer・ITコンサルティング企業向けの人材・案件管理プラットフォーム「アツメル」をローンチいたします 。本サービスは、システム開発業界に根強く残るアナログなリソース調達業務を一元化し、AIによる最適なマッチングと生産管理を実現するオールインワンソリューションです 。

「アツメル」提供開始の背景と狙い

現在、国内のIT投資額は25兆円規模にまで増加していますが 、2030年には約59万人のIT人材が不足すると予測されています 。 それにも関わらず、システム開発現場におけるパートナー企業との情報連携は、未だにメールやエクセルを用いたアナログな手法が主流です 。この「情報の非対称性」が、多重下請け構造の固定化や、高単価人材の間接業務コストの増大という、業界全体の負の連鎖を生んでいます 。当社は、この構造的な負を解消し、日本のIT競争力を底上げするために「アツメル」を開発いたしました 。

「アツメル」サービス特徴

「アツメル」は、SIerとそのパートナー企業（SES会社等）を繋ぐクローズドプラットフォームとして、以下の価値を提供いたします 。

- パートナー情報の一元管理と可視化バラバラのフォーマットで送られてくるスキルシートや稼働状況を一元管理し、全社でリアルタイムにリソースをチェックできる環境を構築します。- AIによる最適なマッチングと発注の最適化案件情報とリソース情報をプラットフォーム上で照合し、最適なパートナー選定を支援します 。効率的な発注により、外部リソースの安定確保を実現します。- 間接業務コストの劇的な削減従来、個別のメールやエクセルで行われていた連絡業務をツール上で完結させ、PMOや営業担当者が本質的な業務に集中できる環境を提供します。アツメルの具体的なユースケース- 【SIer/元請け企業】調達リードタイムの短縮案件情報を登録し、対象の開発パートナー企業へ一斉配信 。応募のあった企業の情報を自動集計し、マッチングまでの時間を大幅に短縮します。- 【SES/外部パートナー】稼働率の向上自社エンジニアのスキルや稼働可能時期を更新するだけで、SIer側の検索対象に反映 。適切な案件へのアサイン機会を最大化します。- 【共通】コミュニケーションの集約案件に紐づく全てのやり取りをプラットフォーム内のチャットで完結。情報の属人化を防ぎ、スムーズなプロジェクト運営を支援します。株式会社Atsumell 代表取締役 山口 公徳のコメント

日本のシステム開発業界は、多重下請けや長時間労働といった構造的な課題を長年抱えてきました 。私たちは『アツメル』を通じて、まずはリソース調達という入口のDXを行い、情報のやり取りコストを極限までゼロに近づけます 。今後は要件定義DXツール『カクシル』との連携も強化し 、AIと人間が共生する新しい開発のスタンダードを構築してまいります 。

サービス概要- サービス名： アツメル- 対象： ITコンサルティング企業、SIer、事業会社、SES企業- 主な機能： パートナー企業招待・管理、案件共有、リソース検索、稼働スケジュール管理- お問い合わせ：https://www.atsumell.com/株式会社Atsumell 会社概要

Atsumellは「システム開発の負をなくし、日本のITを再定義する」をミッションに掲げる、AIスタートアップです 。

企業名：株式会社Atsumell

代表者： 代表取締役 山口公徳

所在地： 〒103-8217 東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号

設立年月： 2022年9月

事業内容： システム開発DXツールの開発、AIを活用した新規事業開発等

企業サイト：https://www.atsumell.com/

採用情報

株式会社Atsumellでは、システム開発の未来をつくる、すべてのポジションを募集中です。

Corporate Deck：https://speakerdeck.com/atsumell/atsumell-inc-corporate-deck-for-recruit

採用ページ：https://atsumell.notion.site/atsumell-recruit