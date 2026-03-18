AIにより固定電話の応対業務を削減する「おまかせAIでんわ」を提供開始

NTT東日本株式会社

NTT東日本株式会社（以下、「NTT東日本」）は、電話自動応対サービス「おまかせAIでんわ」（以下本サービス）を2026年4月20日(月)より提供開始します。本サービスは、固定電話に入った、留守番電話の録音内容をAIが自動で文字起こし・要約し、要点を整理して表示することで、用件を迅速に把握することを可能にします。さらに、留守番電話ごとの対応メモの記録や対応状況の管理にも対応しており、折り返し漏れや対応忘れを防止します。これにより、 電話対応業務の負担軽減を実現します。

1. 本取り組みの背景と目的

店舗や中小規模のお客さまにとって、電話対応は重要な顧客接点である一方、営業時間外の重要な電話に対応できていない（78.9％）、同じような内容の電話が多い（78.9％）※1との回答があり、運用面での課題が多く存在することがNTT東日本の調査で明らかになりました。加えて、録音内容の確認や要件整理、社内共有といった後続業務にも時間を要し、特に外出や接客対応の多い業種では、対応遅れや漏れによる機会損失が生じるケースもあります。

これらの課題解決を目的に、NTT東日本は、AIを活用して人が応対していた電話を一時対応し、用件をお預かりすることで電話応対の手間を削減する本サービスを提供します。本サービスは、さまざまなお客さまにご利用いただきやすい価格設定とし、2026年4月20日（月）より提供を開始します。



※1 2025年8月4日(月)から8月13日(水)にＮＴＴ東日本がWEBアンケート調査を実施。有効回答数は600件。

2. サービス概要

（１）主な特徴

・留守番電話の自動文字起こし・要約

留守番電話で録音した音声ファイルを元に自動で文字起こし・要約します。音声ファイルを聞き返すことなく、テキストで確認できるため忙しい業務の合間でも、迅速に内容の確認ができます。

・通話履歴の確認、対応メモの記録

音声ファイルごとに対応状況やメモを記載することができるため、折り返し漏れや対応遅延を防ぐことができます。

（２）提供条件

本サービスのご利用には、インターネット接続サービスおよび「ひかりクラウド電話 for Webex Calling」および Webex が必要です。

（３）サービスホームページ

https://business.ntt-east.co.jp/content/aidenwa/

3. 提供料金概要

＜月額利用料(税込表記)＞

おまかせAIでんわ AIスタートプラン 2,728円

〇電話サービス月額利用例（1ch1番号）

・おまかせAIでんわ AIスタートプラン 2,728円

・ひかりクラウド電話 for Webex Calling 1,430円※2

・Webex Calling機能を有するID 1,320円 ※3合計 5,478円

＜初期費用＞

おまかせAIでんわ AIスタートプランの導入において、初期費用は発生しません。

インターネット接続サービスおよび「ひかりクラウド電話 for Webex Calling」および Webexを新規で導入いただく場合は、初期費用が発生する場合がございます。※2,3

※2：ひかりクラウド電話 for Webex Calling については下記のサービスホームページをご確認ください。

https://business.ntt-east.co.jp/service/cloud_denwa/wx.html#anc-03

※3：Webexについては下記のサービスホームページをご確認ください。

Webex は、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における商標登録または商標です。

Webex CallingはCisco Systems, Inc.が提供するサービスの名称です。

https://business.ntt-east.co.jp/service/w-ex/charge.html

4. お申込み受付開始日・提供開始日

2026年4月20日(月)

5. 本件に関するお客さまからの問い合わせ先

ビジネス開発本部 クラウド＆ネットワークビジネス部 おまかせAIでんわ担当

omakaseaidenwa-otoiawase-ml@east.ntt.co.jp