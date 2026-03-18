建物構造と面積を入力するだけで解体費用を3秒で概算 ── 空き家の固定資産税リスクも可視化する「解体費用3秒診断」を公開

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、建物の構造と面積を入力するだけで解体費用の概算を3秒で算出するWebサービス「解体費用3秒診断」（https://kaitai.xyz）を公開した。

背景：空き家問題の深刻化と解体費用の不透明さ

総務省「住宅・土地統計調査」（2023年）によると、全国の空き家数は約900万戸に達し、過去最多を更新した。2023年12月に施行された改正空き家対策特別措置法では、「管理不全空き家」に指定された物件について、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税額が最大6倍に増加する仕組みが導入されている。

こうした状況の中、空き家の解体を検討する所有者が増加しているが、解体費用は建物構造によって大きく異なる。一般的な相場として、木造で坪あたり3.5～6万円、鉄骨造で5～8万円、RC造で7～12万円とされており（出典：国土交通省 建築物解体工事共通仕様書関連資料）、同じ構造でも立地条件や付帯工事の有無で見積もりに大きな差が生じる。

「解体費用3秒診断」の概要

本サービスは、建物構造（木造・鉄骨造・RC造）と延床面積を入力するだけで、解体費用の概算レンジを即時に表示する。加えて、空き家を放置した場合の固定資産税増加リスクも併せて可視化し、解体の経済的メリットを判断する材料を提供する。

主な機能は以下のとおり。

- 構造別・面積別の解体費用概算（3秒で結果表示）- 固定資産税6倍化リスクのシミュレーション- 自治体別の解体補助金制度の案内

無料診断で概算費用を確認できるほか、地域特性を加味した詳細な費用内訳と補助金活用ガイドを含む有料レポート（2,980円）も提供する。

今後は対応自治体の拡充と、解体後の土地活用シミュレーション機能の追加を予定している。

▼ 本件の詳細

https://kaitai.xyz/news/launch

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.love