Speee、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO/IEC 27001」認証の適用範囲を拡大

株式会社Speee

株式会社Speee（本社：東京都港区、代表取締役：大塚 英樹、、東証スタンダード：4499）は、2026年3月6日付で、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「JIS Q 27001:2025 (ISO/IEC 27001:2022+Amd 1:2024)」の登録認証範囲を拡大したことをお知らせいたします。

■ ISMS認証取得の背景

これまで、株式会社ThinQ Healthcareおよびレガシー産業DXの一部事業(ツナガル)においてISMS認証を取得し、適切な情報管理体制を運用してまいりました。

この度、事業成長に伴う取り扱いデータの増加と、お客様・パートナー企業様からのさらなる信頼向上に応えるべく、拡大審査を実施いたしました。その結果、レガシー産業DX事業、および株式会社Datachainのステーブルコイン事業へと認証範囲を拡大いたしました。

今回の拡大により、より強固で一貫した情報セキュリティマネジメントの実践、継続的な運用・改善を行い、さらなる信頼向上と事業拡大に努めてまいります。

■認証概要

組織名称 ：株式会社Speee

認証基準 ：JIS Q 27001:2025 (ISO/IEC 27001:2022+Amd 1:2024)

認証登録番号：JQA-IM1686

初回登録日 ：2020年3月6日

有効期限 ：2029年3月5日

認証機関 ：一般財団法人 日本品質保証機構 マネジメントシステム部門(JQA)

■認証登録範囲（取得部門一覧）

今回の認証取得範囲および対象事業（サービス名）は、以下の通りです。

■株式会社Speeeについて

- 不動産、住宅リフォーム、およびヘルスケア領域におけるＤＸプラットフォームの企画、開発、運用及びサービス提供- - 不動産DX事業（イエウール、すまいステップ、ツナガル）- - リフォームDX事業（ヌリカエ、イエウール土地活用、ヌリカエ解体、リフォスム、みんなのリペア、Budii）- - ウェルネス事業（ケアスル 介護）- ビジネスのタスク管理に関連するクラウドサービスの企画、開発、運用及びサービス提供- - 株式会社ThinQ Healthcare（連結子会社）コンプル事業- Web３ウォレットに関連するソフトウェアの企画、開発、運用及びサービス提供- - 株式会社Datachain（連結子会社）ステーブルコイン事業

Speeeは、「解き尽くす。未来を引きよせる。」というコーポレートミッションのもと、データドリブンな事業開発の連鎖でデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する企業です。金融DX事業、レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業など幅広い領域に展開しています。

【提供サービス】

デジタルネイティブ企業発トランスフォーメーションの専門部隊「SPEC＆COMPANY」（https://spec.speee.jp/ ）

企業のDXを支援する、伴走型コンサルティングサービス「バントナー」（ https://bantner.speee.jp/ ）

不動産売却・査定サービス「イエウール」（https://ieul.jp/ ）

土地活用・不動産投資プラン比較サイト「イエウール土地活用」（ https://ieul.jp/land/ ）

優良不動産会社に特化した不動産査定サービス「すまいステップ」（ https://sumai-step.com/ ）

不動産会社評判サービス「おうちの語り部（かたりべ）」（ https://ouchi-ktrb.jp/ ）

完全会員制の家探しサービス「Housii（ハウシー）」（https://ieul.jp/buy/）

売主に選ばれるAI不動産査定ツール「ツナガルオンライン査定」（https://tsunagaru-online.jp/lp/satei/)

外壁塗装の会社探しサイト「ヌリカエ」（https://www.nuri-kae.jp/ ）

水回りリフォームの比較サイト「リフォスム」（https://refo-sumu.jp/)

介護施設の口コミ評判サイト「ケアスル 介護」（ https://caresul-kaigo.jp/ ）

ブロックチェーン事業「Datachain」（https://datachain.jp）

督促自動化SaaS「コンプル」（https://cmpl.jp/）

【会社概要】

社名 ：株式会社Speee

事業概要 ：金融DX事業、レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業

設立 ：2007年11月

所在地 ：東京都港区六本木三丁目２番１号

代表者 ：代表取締役 大塚 英樹

証券コード：4499（東証スタンダード市場）

URL ：https://speee.jp/

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。