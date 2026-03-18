せとうちパレットプロジェクトの取り組み

西日本旅客鉄道株式会社

JR西日本グループでは、長期ビジョン2032に掲げる「人々が行きかう、いきいきとしたまち」や「持続可能な社会」の実現に向け、「住んでよし、訪れてよし」の“世界のせとうち”を目指し、「せとうちパレットプロジェクト」を推進してまいりました。せとうちエリアは、美しい海や島々、歴史や文化をはじめとする観光資源に恵まれている一方、訪日客の誘客数は拡大の余地があると考えています。海外への情報発信により訪問率向上を目指し、人財育成やファイナンスなどの仕組みを整え、持続可能な地域づくりにも取り組んでいきます。

1. せとうちを世界に発信する取り組み

文化や本物の体験に価値を見出すモダンラグジュアリー層を重点ターゲットと定め、世界的なブランドコンサルティング会社「サフラン・ブランド・コンサルタンツ」と協働しました。海外からのお客様にとってのせとうちの魅力は、“海と島々”と、そこに根付く“暮らし”そのものと再認識し、海外起点でのブランド戦略を構築しました。せとうちを効果的にプロモーションするための「ブランドデザイン」も開発し、せとうちの文化や暮らしを体験できる観光コンテンツや周遊ルートも提案する情報発信により、世界に認知される取り組みを行っていきます。

2. 持続可能な地域づくりへの取り組み

(1) 人財プロジェクト

せとうちの魅力である“豊かな暮らし”を守り、地域の持続可能性を高めるためには、地域の皆様が主役となったプロジェクトが次々と生まれ、経済が循環することが必要と考えています。その実現には、地域内外の人や企業と関係を築きながら、地域のアイデアをファイナンス面も含めて事業として構想することができる、“地域のキーパーソン”の存在が欠かせません。地域のキーパーソンと共に学び、議論できる関係性の構築や、共創による新たなプロジェクトの芽も出始めています。

人財プロジェクトの内容

１.次世代せとうちトレーニングセンター（次世代せとうちトレセン）

せとうちエリアで活躍されているキーパーソン同士をつなぎ、エリアや業種の枠を越えて知見や経験を共有することを目的としています。先進的な地域を訪れ、現地での取り組みを学び議論するフィールドワークと、ファイナンスなど事業に必要な知識を学ぶ座学を組み合わせ、新たな共創によるプロジェクトの創出を目指します。

２.地域共生推進プレーヤープログラム

地域の企業や団体の皆様を対象に、各地の先進的な取り組みを学ぶフィールドワークと座学を実施するプログラムです。次世代せとうちトレーニングセンターとの合同開催を基本とし、地域のキーパーソンとの対話や議論を通じて関係性を深めながら、エリアを越えた共創の関係性を構築していきます。

３.せとうちローカル起業家塾

地域での起業を志す方の挑戦を後押しするプログラムです。フィールドワークに加え、自らの事業提案を行うプレゼンテーション講座などを通じて、地域ビジネスの実践力を高めます。あわせて、地域でプロジェクトに挑戦する方のコミュニティを組成することも目指しています。

2025年度は、せとうち各地のキーパーソン15名、地域の企業の皆様11社13名の方にご参加いただきました。2026年度もプログラムを計画しています。（別紙参照）

(2) 地域プロジェクトを支えるファイナンスの取り組み

地域で生まれる挑戦を支え、地域を活性化するプロジェクトに伴走するファイナンスの仕組み（地域共生出資財源）も整えました。地域のキーパーソンの知見や地域内外の企業との連携により、プロジェクトに対して機動的に出資を行い、地域経済の好循環に貢献していきたいと考えています。

【参考】「せとうちパレットプロジェクト」とは

魅力的な地域資源を多数有するせとうちエリアの活性化を目指し、2018年にスタート。観光高速船 “SEA SPICA” や地域産品プロジェクトなどを展開し、2025年３月のプロジェクトアップデートを経て地域や企業の皆様と共に、せとうちの魅力発信と持続可能な地域づくりを目指す。

【ホームページ】https://www.jr-odekake.net/setouchi-palette/