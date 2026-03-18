三井ショッピングパーク ららぽーと横浜、開業20周年を迎え 3か年にわたる最大規模のリニューアルを始動

三井不動産株式会社[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/1014_1_9b0b61b6602f44799f8a8c8d35c96fbe.jpg?v=202603180851 ]

三井不動産株式会社（所在：東京都中央区、代表取締役社長：植田俊）は、「三井ショッピングパーク ららぽーと横浜」（所在：神奈川県横浜市、以下「ららぽーと横浜」）が2007年3月の開業から20周年を迎えるにあたり、3か年にわたる大規模リニューアルを実施いたします。

ららぽーと横浜は、2007年に神奈川県最大級の施設として開業し、お客さま・ご出店者さまをはじめとする事業パートナーの皆さま・街とともに成長を続けてまいりました。そして、このたび開業20周年という節目を迎えます。

今回の大規模リニューアルでは、これまでご愛顧いただいてきた、欲しい物が一度に揃う満足感や地域と共創する安心感を軸とする「ららぽーと横浜らしさ」を大事にしながら、3か年にわたってテナントラインナップの強化をはじめ、フードコートや屋内・屋外イベントコートの環境整備を進めてまいります。第一弾となる2026年春のリニューアルでは、物販テナントを中心に、日常を彩る計26店舗が新規/改装オープンいたします。また、お客さまの声にお応えし、2階ノースカーブモールの共用部を子どもたちの遊び場へと刷新いたします。加えて、女性に優しいトイレの整備、日差し対策を施した休憩スペースの拡充、どなたにも分かりやすいサイン計画などを通じ、全てのお客さまがより心地よく、心躍る時間をお過ごしいただける施設へと進化してまいります。

2027年以降のリニューアルでは、飲食店舗の拡充や特選ダイニング「FOURSYUN」の大規模改修を実施し、新たな食体験をご提供してまいります。さらに、大型店舗の旗艦店化を中心としたテナントラインナップの強化に加え、セントラルガーデン「KiLaLa」と館内イベントスペースの環境整備通じて、スポーツ・エンターテインメントとの連携を加速させ、次世代の「ららぽーと横浜」を目指してまいります。

「ららぽーと横浜」 2025年12月時点

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/1014_2_e7953cc38b2e3b5c128f067dada8c836.jpg?v=202603180851 ]

生活必需品がワンストップで揃う利便性はそのままに、日常を彩る新たな刺激をプラスします。今回のリニューアルでは神奈川県初出店3店舗、ららぽーと初出店8店舗を含む計26店舗が新規オープン・移転・スケールアップ。トレンドを捉えた高感度なショップから、エリア待望のブランドまでをラインナップし、訪れるたびに新しい「お気に入り」が見つかる店舗構成へとアップデートいたします。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/1014_3_3be8b78436ce9e7632071b02f10ff4dc.jpg?v=202603180851 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/1014_4_17d98e518d42ca4bab7dcbd000471c46.jpg?v=202603180851 ]

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/1014_5_bc660b117fb740006788d15212330a5f.jpg?v=202603180851 ]

2階ノースカーブモールの「芝生広場」が、親子でより安心してお楽しみいただける「こどものあそびば」として全面リニューアルいたします。年齢別に分かれたプレイゾーンを新設することで、小さなお子さまから活発に動き回るお子さままで、それぞれに合った遊びをお楽しみいただけます。また、大人がゆったりと見守ることができるスペースも併設。お買い物の合間に、お子さまの楽しむ姿を間近で見ながら、大人も一緒にひと息つける、楽しさと安心感に満ちた空間へ進化いたします。

こどものあそびば（イメージ）

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/1014_6_df9f0d5be93fb668fb7c92a6f747173f.jpg?v=202603180851 ]

女性に優しい高機能トイレの整備や、日差し対策を施した休憩スペースの拡充、さらにご案内用サインをアップデートする計画です。施設全体をよりスムーズで快適な滞在空間へと進化させます。

高機能トイレ（イメージ）パウダールーム（イメージ）

「三井ショッピングパーク ららぽーと横浜」 出店店舗一覧

フードコート・レストラン・飲食 3店舗

ファッション・雑貨・サービス店舗 23店舗

「三井ショッピングパーク ららぽーと横浜」 概要

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/1014_7_a23f53fb4334a261dcf862f4c2f41651.jpg?v=202603180851 ]

位置図

三井不動産のリージョナル型ショッピングセンター・アウトレットモール情報

▽国内店舗数

三井ショッピングパーク ららぽーと：22 施設

三井アウトレットパーク：15 施設 （開業予定の1施設含む）

※三井アウトレットパーク大阪門真、三井ショッピングパーク ららぽーと門真を、それぞれ 1 店舗として計上しています。

▽海外店舗数

三井ショッピングパーク ららぽーと：5 施設 （開業予定の 1 施設含む）

三井アウトレットパーク：4 施設

「三井ショッピングパークポイント」サービスについて

三井ショッピングパークポイントは、全国の「ららぽーと」や「三井アウトレットパーク」などの三井不動産グループの施設や三井ショッピングパーク公式通販サイト「Mitsui Shopping Park &mall（アンドモール）」および「三井アウトレットパークオンライン」でご利用いただける便利でお得なポイントサービスです。対象施設でのお買い物やサービス利用でポイントが貯まり、貯まったポイントは1 ポイント＝1 円として全国の対象施設でご利用可能です。さらに、専用アプリを活用した「アプリde支払い」により、スムーズなお会計とポイントの効率的な獲得が可能です。クレジット機能付きカードを併用することで、さらにお得にポイントを貯めることができます。

また、ご利用スタイルに合わせ、年会費無料でご利用特典多数の「三井ショッピングパークカード《セゾン》（クレジット機能付ポイントカード）」と「三井ショッピングパークポイントカード（クレジット機能なし）」をご用意しています。

※一部対象外店舗等があります。

詳細はウェブサイトをご覧ください。

https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/

三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。

2024 年4 月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。

【参考】

・「グループ長期経営方針」 https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」 https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/