谷尻誠氏・吉田愛氏率いる「SUPPOSE DESIGN OFFICE」デザイン監修のアーバンコンプレックス『THE GRANDUO FUTAKOTAMAGAWA SOIL』が完成

株式会社FAITHNETWORK

株式会社フェイスネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：蜂谷二郎、以下 「当社」）が展開するアーバンコンプレックス『THE GRANDUO FUTAKOTAMAGAWA SOIL』（東京都世田谷区）が、2026年３月10日（火）に完成いたしました。なお、本物件は、谷尻誠氏・吉田愛氏率いる「SUPPOSE DESIGN OFFICE（サポーズデザインオフィス）」がデザイン監修を務めております。

【『THE GRANDUO FUTAKOTAMAGAWA SOIL』外観・内観】

都市に自然を還元し、人の賑わいと緑が共生する『THE GRANDUO FUTAKOTAMAGAWA SOIL』。

自然豊かな二子玉川の住宅街と駅のあいだに位置する本物件は、谷尻誠氏・吉田愛氏率いる「SUPPOSE DESIGN OFFICE」によるデザイン監修のもと、「建築によって都市に自然を還元する」ことをテーマに計画いたしました。用途に応じて、店舗にもオフィスにも対応できる柔軟な空間構成を備え、本物件で生まれる営みが、建物と街の風景を豊かに育てていくことを目指しています。

外観には自然と共生するマテリアルを採用し、風にそよぎ光を受けて刻々と表情を変える豊かな植物を壁面にまとわせることで、「二子玉川の街とともに育つ建築」としてのたたずまいを形成しています。内部空間では、窓を開放すると植物の香りと澄んだ空気を取り込み、都市にいながら森の中で深呼吸をしているような、静かで豊かな安らぎを体感できます。緑が放つ空気とその気配をまとう空間は、自然とともにある心地よさをもたらします。

『THE GRANDUO FUTAKOTAMAGAWA SOIL』 DETAIL＆RENTAL INFORMATION

所在地 ：東京都世田谷区玉川２丁目15-12

アクセス ：東急電鉄田園都市線 二子玉川駅 徒歩５分

構造 ：鉄筋コンクリート造 地上４階、地下１階建

用途 ：テナントビル

敷地面積 ：340.04平方メートル

延床面積 ：948.38平方メートル

デザイン監修：SUPPOSE DESIGN OFFICE

設計 ：株式会社杉浦建築設計事務所

建築・施工 ：株式会社フェイスネットワーク

戸数 ：５戸（店舗×３／事務所×２）

詳細情報 ：https://thegranduo.com/futakotamagawa-soil/

Instagram ：https://www.instagram.com/the_granduo

X ：https://x.com/the_granduo

note ：https://note.faithnetwork.co.jp/m/m98eb37994f9b

SUPPOSE DESIGN OFFICE https://suppose.jp/

広島と東京を拠点に、住宅、商業施設、公共空間など多岐にわたるプロジェクトを手がける。機能性と美しさを兼ね備えた空間づくりに定評があり、国内外で多数の賞を受賞。建築を軸に分野を横断させた異分野との連携で、枠にとらわれないクリエイティブな活動を展開する。

株式会社杉浦建築設計事務所 http://www.sugiura-architect.co.jp/index2.html

共同住宅からオフィスビル、商業ビル、ホテル、クリニック、保育園、老人ホームなどの立案、計画、設計、工事監理の建築設計を軸に、店舗、ファニチャー、インテリアなどの空間デザインも合わせ、多種多様なデザイン領域を手がける。建築設計のみならず、多角的視点から建築設計と空間デザインを連動させた総合的な建築デザインを提供。

会社概要

会社名 ：株式会社フェイスネットワーク

会社HP ：https://faithnetwork.co.jp

住所 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目23番５号 プライム千駄ヶ谷ビル３階

代表者 ：代表取締役社長 蜂谷二郎

事業内容 ：不動産業／建設業／一級建築士事務所

（城南３区にワンストップサービスで新築一棟RCマンションを提供する不動産投資支援事業を展開）

証券コード：東証スタンダード3489