コムニコが開発・提供するSNS運用効率化ツール「コムニコ マーケティングスイート」にTikTokの「カルーセル投稿」と「楽曲設定」の2つの新機能を搭載

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林雅之、証券コード：9254）の子会社で、企業のSNSマーケティングを支援する株式会社コムニコ（本社：東京都港区、代表取締役：長谷川 直紀、以下 コムニコ）は、自社で開発・提供するSNS運用効率化ツール「comnico Marketing Suite（コムニコ マーケティングスイート）」において、TikTokの「カルーセル投稿」と「楽曲設定」の2つの機能を搭載いたしました。

「カルーセル投稿」機能について

「コムニコ マーケティングスイート」のTikTok投稿機能について、これまでは動画投稿のみが可能でしたが、この度、画像を用いた投稿が可能になり、最大35枚の画像のカルーセル投稿を行うことができるようになりました。カルーセル投稿は、手順解説やランキングなど、情報をじっくり伝えるコンテンツに適切な投稿形式です。動画編集作業の負担も軽減されるため、日々の投稿頻度を高める手段としても活用いただけます。

「楽曲設定」機能について

「TikTok投稿の作成」の画面上で、TikTok投稿に楽曲を設定できるようになりました。TikTok上の最新ランキングから商用利用可能な楽曲をお選びいただけます。これまでは、投稿に音楽を付けたい場合には、あらかじめBGMを合成したメディアファイルを用意する必要がありましたが、今回のアップデートにより、「コムニコ マーケティングスイート」の投稿作成画面上で楽曲の試聴と設定ができるようになりました。

なお、カルーセル投稿機能と組み合わせることで、動画制作・編集の負担がなく、流行の音源に乗せたコンテンツ制作をよりスムーズに行うことが可能になります。今後もコムニコでは、各企業・団体のSNSマーケティング活動の成果の最大化および業務の効率化の実現を目指し、自社開発・提供するツールのサービス開発を進めてまいります。

※各機能の詳細や注意点につきましては、コチラ(https://www.comnico.jp/products/cms/jp/blog/20250306_2-update-detail)からご確認をいただくか、コムニコにお問合せください。

＜お問合わせ先：https://www.comnico.jp/products/cms/jp/inquiry(https://www.comnico.jp/products/cms/jp/inquiry)＞

「comnico Marketing Suite（コムニコ マーケティングスイート）」について

「コムニコ マーケティングスイート」は、コムニコ自社開発のもと2012年に提供を開始し、投稿機能、分析機能、コメント管理機能を有する、企業のSNSアカウント（X、Instagram、TikTok、Facebook）での投稿管理や効果測定にかける作業を大幅に軽減するSaaS型ツールです。企業のSNS担当者様、広告代理店・制作会社様などにご利用いただいております。なお「コムニコ マーケティングスイート」は、プラットフォーム各社にサービス内容の承認を受け、最新の公式APIに対応しています。

製品URL：https://www.comnico.jp/products/cms/jp

PR TIMES STORYで「コムニコ マーケティングスイート」の開発ストーリー記事を公開しています。システムエンジニアの開発へのこだわりや、契約いただいているお客様へのサポート担当者の想いなどをご紹介しています。ぜひご覧ください。

SNS運用の『半自動化』を目指し、成果につながるツールに成長させる ～SNS運用効率化ツール「コムニコ マーケティングスイート」のストーリー～(https://prtimes.jp/story/detail/0bKvdntjD3r)

3月24日（火）13時～、無料オンラインセミナー「TikTokキャンペーンで『潜在顧客』を狙い撃つ！発見型コマース時代の勝ちパターンとは？」を開催

3月24日（火）13時からコムニコが、無料オンラインセミナー「TikTokキャンペーンで『潜在顧客』を狙い撃つ！発見型コマース時代の勝ちパターンとは？」(https://www.comnico.jp/seminar20260324)を開催いたします。当セミナーでは、2026年の最新TikTokのトレンドを紹介しつつ、TikTokを活用した、目的別の最適なキャンペーン手法などについてお話しいたします。TikTokの運用を検討している方、TikTokを現在運用しているがもっとリーチやエンゲージメントを向上させたいという企業・団体のご担当者など、ぜひご参加ください。

セミナーのお申込みはこちら :https://www.comnico.jp/seminar20260324

コムニコでは、Instagram、X、TikTok、YouTubeなど、さまざまなSNSの運用支援を行い、さらにSNS運用に役立つツールの開発・提供、SNS運用に役立つ情報の提供、インフルエンサーマーケティング支援など幅広い領域でSNSマーケティングのご支援を行っています。今後もSNSマーケティングのプロフェッショナル企業として、多岐にわたる手法で、様々な業界、業種の方々のマーケティング支援に努めてまいります。

開催概要

タイトル：TikTokキャンペーンで「潜在顧客」を狙い撃つ！発見型コマース時代の勝ちパターンとは？

開催日時：2026年3月24日（火） 13時～14時

開催方法：Zoom視聴（事前にメールで視聴URLをお送りします）

参加費：無料

申込みURL：https://www.comnico.jp/seminar20260324(https://www.comnico.jp/seminar20260324)

【本セミナーで学べること】

- 2026年のTikTokにおける「発見型コマース」と「検索行動」のトレンド- 目的別の最適なキャンペーン手法の選択基準- フォロワーをファンとして定着させるためのコミュニケーション術

【こんな方におすすめです】

- 企業の公式TikTokアカウントの運用担当者様- TikTokを運用しているが、最近リーチやエンゲージメントが伸び悩んでいる方- TikTokキャンペーンで成果を上げたいとお考えの方

株式会社コムニコについて

2008年11月設立。大手企業を中心に約3,000件（2013年4月から2025年10月までの累計）の開設・運用支援を実施しています。豊富なノウハウを生かして、戦略策定からアカウント開設、運用（投稿コンテンツ作成、コメント対応、レポート作成など）、効果検証までワンストップでサービスをご提供いたします。また、培った知見をもとに、SNSアカウントの運用管理が効率よくできるSaaS型ツール(https://www.comnico.jp/products/cms/jp)やSNSキャンペーンツール(https://www.comnico.jp/products/atelu/jp)を開発、提供しています。

URL：https://www.comnico.jp/

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/

※記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。