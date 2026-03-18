「マッチングアプリ疲れ」が4割に──AI審査制ディナーマッチング「YOKAN」が利用動向レポートを公開

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）が運営するAI審査型ディナーマッチングサービス「YOKAN」（https://yokan.space）は、審査制導入後の利用動向に関するレポートを公開しました。

マッチングアプリ市場の「疲弊層」が拡大

MMD研究所の「マッチングサービス・アプリの利用実態調査（2024年）」によると、マッチングアプリ利用経験者の約4割が「アプリ疲れ」を感じていると回答しています。主な原因として、「メッセージのやり取りが面倒」「会う前の期待と実際のギャップ」「同じような体験の繰り返し」が挙げられています。

審査通過率18%が意味するもの

YOKANでは、プロフィール情報と利用目的をAIが審査し、食事を通じた出会いに真剣なユーザーのみをマッチング対象としています。サービス開始以来の審査通過率は18%となっており、この基準が「量より質」を求めるユーザー層から支持されています。

審査で重視しているポイントは以下の通りです。

- プロフィールの具体性: 趣味・関心事が具体的に記載されているか- 食事への関心度: レストラン選びや食の好みに対する姿勢- コミュニケーション意欲: 自己紹介文の丁寧さと誠実さディナー限定が生む「場の力」

YOKANの特徴は、マッチング後の初回デートを「ディナー」に限定している点です。カフェやランチではなくディナーに限定することで、双方が一定の時間と関心を投資する構造をつくり、より深い会話が生まれやすい環境を設計しています。

「スワイプの先にある本当の出会い」を求める層に向けて、引き続きサービスの改善を進めてまいります。

（出典：MMD研究所「マッチングサービス・アプリの利用実態調査（2024年）」）

▼ 本件の詳細https://yokan.space/news/matching-fatigue-dinner-screening

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.co.jp