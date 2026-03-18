アウンコンサルティング株式会社

アウンコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：信太 明、東証スタンダード：2459）は、AIマーケティング（AI最適化・AIを活用したマーケティング支援）*、グローバルマーケティング（国内・海外向けの販売促進・AI活用支援）**などのマーケティング事業を展開しています。

この度、アウンコンサルティングでは、タイ市場向けの越境マーケティング支援を強化し、タイ最大級のオンラインコミュニティサイト「Pantip（パンティップ）」を活用した広告展開の支援を強化します。

Pantipはタイ国内で高い影響力を持つコミュニティサイトであり、商品やサービスに関する口コミやレビューが多く投稿されるメディアとして知られています。

企業のマーケティング施策においても、コミュニティ型メディアを活用したプロモーションの重要性が高まっています。

* 国内外向けSEO（検索エンジン最適化）、国内外向け広告、AIO（AI最適化：AIO×SEO）［サービス概要：https://www.auncon.co.jp/service/］

** ミエルモ（火災保険・地震保険の申請サポート）［サービス概要：https://mielmo.co.jp/］

■Pantipとは

Pantipは1996年に開設されたタイ最大級のオンラインコミュニティサイトです。旅行、IT、投資、健康、美容など幅広いテーマの掲示板があり、多くのユーザーが情報交換を行っています。また、月間アクティブユーザー数が3,400万人超（Pantip公式サイトより、2025年現在）を誇り、タイ国内でも高い影響力を持つオンラインコミュニティとして知られており、多くのユーザーが利用しています。

■Pantip広告の特徴

Pantipでは、コミュニティ投稿に近い形で情報を発信できる広告施策があり、ユーザーに自然な形で商品やサービスを訴求することが可能です。

主な広告メニューには以下があります。

・ディスプレイ広告（Display Ads）

Pantipのトップページやスレッドページに掲載されるバナー広告です。

幅広いユーザーへの認知拡大に適しています。

・記事型広告（Advertorial）

Pantip編集部やインフルエンサーが記事コンテンツを制作し、コミュニティ投稿形式で掲載する広告です。レビュー記事や体験記事などの形式で情報発信が可能で、ユーザーに自然に情報を届けることができます。

■タイ越境マーケティング支援の取り組み

タイは東南アジアの中でもインターネット利用率やSNS利用率が高く、日本企業にとって重要な市場の一つです。

アウンコンサルティングでは、これまで海外広告運用、海外SEOなどのマーケティング支援を通じて、企業の海外展開をサポートしてきました。

今回、Pantip広告の活用を含めたマーケティング支援を強化することで、日本企業のタイ市場への認知拡大や集客をより総合的に支援してまいります。

■関連コラム

タイ最大級コミュニティサイト「Pantip」とは？

https://www.auncon.co.jp/column/outbound/pantip/

■お問い合わせ

お問い合わせフォームに情報を入力の上、お送りください。後日、当社担当者よりご連絡を

させていただきます。

アウンコンサルティングでは、海外広告や海外マーケティングに関する無料相談を承っております。タイ市場へのプロモーションをご検討の企業様はぜひお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせフォーム】 :https://www.auncon.co.jp/contact/

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