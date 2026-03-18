3/24(火)　【法改正・勤怠・休職・トラブルを“新年度前に潰す”労務の総点検】カンファレンスに登壇

株式会社エムステージ

株式会社エムステージ（本社：東京都品川区、代表取締役：杉田雄二）の産業保健事業部は、3/24(火)14時より開催されるマーケメディア株式会社主催オンラインカンファレンス【法改正・勤怠・休職・トラブルを“新年度前に潰す”労務の総点検】に登壇いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://cm.marke-media.net/4937833?fm_cp=6994057c0674aa07509f10fb&fm_mu=699e7fd9ab24b5%5B%E2%80%A6%5D057c0674aa07509f10fb&utm_medium=else&utm_source=mstage-corp概要

「4月以降に表面化する“労務の死角”。貴社は先回りして備えられていますか？」

新入社員の受け入れ、法改正への対応、異動や退職に伴う引き継ぎ……。

年度末の慌ただしさの中で、つい後回しになってしまった根本的な労務課題はありませんか？

「休職者の連鎖」や「属人化による業務停止」といった重大なトラブルは、新体制が動き出した後に突然やってきます。

取り返しのつかない事態を避けるには、今、このタイミングで「解決の糸口」を明確にしておくことが重要です。

本ウェビナーでは、労務・組織領域のトップランナー5社が集結。

・属人化を防ぐ「マニュアル運用」

・最新データで見抜く「ハラスメント・休職リスク」

・AIを活用した「勤怠・人事データの一元化」

・法改正を逆手にとる「組織変革」

新年度に立ちはだかるであろう労務課題に対し、今からでも着手できる「具体的な処方箋」を、1日でまとめて持ち帰ることができる特別企画です。

スケジュール

講演１

「2026・2027年法改正」を逆手に取る組織変革セミナー

株式会社識学

講演２

異動・退職でも止まらない労務へ！事例で学ぶ、ジョブローテを前進させるマニュアル運用

コニカミノルタジャパン株式会社

講演３

「健康課題」を放置しない。リスクを未然に防ぐ、従業員の健康データを活用したフィジカルとメンタルヘルス対策のポイント

株式会社エムステージ

講演４

データで見る 新入社員のギャップと潜伏するハラスメントによる休職リスク

株式会社アスマーク

講演５

AI＋人事データで経営者が勝つ

TECH CREW株式会社

開催概要- 開催日時：2026年3月24日(火) 14:00-15:45- 開催方法：オンライン- 参加費：無料※お申し込み受付後、視聴方法に関するメールを配信させていただきます※同業企業や個人事業主の方、学生の方、その他、弊社が不適切と判断した場合は、参加をお断りする場合がございます詳細・お申込みはこちら :https://cm.marke-media.net/4937833?fm_cp=6994057c0674aa07509f10fb&fm_mu=699e7fd9ab24b5%5B%E2%80%A6%5D057c0674aa07509f10fb&utm_medium=else&utm_source=mstage-corp

登壇者情報

株式会社エムステージ 産業保健事業部

マーケティンググループ マネージャー

庄司 真

マーケティングコンサルティング会社にて10年間勤務。その後不動産会社にてオフラインを含めたマーケティング、ブランディングや新規事業を経験。スタートアップの人材会社にてマーケティング責任者を経験後、株式会社エムステージに入社し産業保健事業部マーケティンググループのマネージャーとして従事。

■株式会社エムステージについて

事業場向け産業保健支援、医療人材総合サービスを提供。産業保健体制の構築・健康診断の実施・メンタルヘルス対策の3つを軸に、健康経営に関するトータルソリューションを展開しています。企業へのサポートを通じて、すべての人が健康にいきいきと働く社会をめざすことで、生産性の向上や医療費の適正化に貢献してまいります。利用企業数2,250社、導入事業所数6,600事業所（2025年4月時点）。「健康経営優良法人2025（大規模法人部門）」に7年連続認定。

代表者：代表取締役 杉田 雄二

設立：2003年5月

資本金：5,000万円

所在地：〒141-6005 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower5階

事業内容：事業場向け産業保健支援、医療人材総合サービス

サービスサイト(https://sangyohokensupport.jp/)

コーポレートサイト(https://www.mstage-corp.jp/)

※「健康経営(R)」は、ＮＰＯ法人健康経営研究会の登録商標です