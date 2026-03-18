ヘアアクセサリーのスペシャリティストア＜THE HAIR BAR TOKYO＞A moment in Bloom ―春は、髪から咲くー

ギャップインターナショナル株式会社*トップバナーのLOOKはルーサイトシリーズを着用

2026年３月１８日（水）＜THE HAIR BAR TOKYO＞より毎年恒例のSAKURAコレクションが発売。サクラは日本人の私たちにとって、もはや説明が不要の特別な存在。だからこそ多くは語らず、本コレクションではその「美しさ」をビジュアルを通してお届けします。

詳細を見る :https://thehairbar.jp/blogs/feature/sakura-campaign-2026-vol1【SAKURA Corsage 】

＜THE HAIR BAR TOKYO＞のSAKURAシリーズより、春のときめきを伝えるコサージュが登場。コームの花弁はサテンとセミシアーの２素材が、バレッタとクリップはセミシアーが幾重にも重なり、いずれも芯には小粒な淡水パールで優しい輝きをプラス。咲きこぼれるような満開のムードを繊細かつエレガントに表現し、髪がより一体化したように見える仕上がりに。コサージュのシリーズは全３型。ピンクとベージュの２色展開でお届けするLarge Wire CombとSmall Clipに加え、SAKURA Corsage 10cm Barrette（ピンクのみ）はロングサイズでさまざまなアレンジに応用可能。添えるだけで、顔周りを華やかに演出します。

花びらの美しい佇まいは散ることのない、満開のSAKURA。

SAKURA Corsage Large Wire Comb (ベージュ）29,700円（税込）SAKURA Corsage 10cm Barrette （ピンク） 29,700円 (税込）SAKURA Corsage S Clip（ベージュ） 15,400円 (税込）

たおやかに咲き誇る、崇高なメタルのSAKURA。

【Metal SAKURA】

＜THE HAIR BAR TOKYO＞オリジナル、花かんざしを思せるモチーフのエキゾチック・シックなポニー、10cmバレッタと、ミニコームの３アイテムは肌なじみの良いローズゴールド仕立げに。中心にあしらった樹脂パールは“made in Tokyo” ならではの細やかな手仕事の結晶。立体的に重なり合う花びらは、どの角度からも洗練された造形美を楽しむことができます。甘さを抑えた都会的でモダンなSAKURAが日常のカジュアルなスタイルをアップグレードします。

Metal SAKURA Pony 11,000円Metal SAKURA S Comb 11,000円Metal SAKURA 10cm Barrette 16,500円

SAKURA Corsage 10cm Barrette （ピンク） 29,700円 (税込）【2026 SKURA Vol.1】

店頭では本日より開花宣言です。あなただけのSAKURAの店頭で先取りしていただけるようフルラインナップでお待ちしております。＜THE HAIR BAR TOKYO＞のSAKURAは4月発売のVol.2へと続きます。

【THE HAIR BAR TOKYO】

2020年に誕生したファッション＆ライフスタイルを結びつけるHairのスペシャリティーズストア。屋号でもあるTHE HAIR BAR TOKYOのオリジナルプロダクツを多数展開。ヘアアクセサリーをひとすじに扱って30年以上だからこそ実現できた、デザインと使い心地で、アレンジのし易さにも定評があります。「そこにはかならず欲しい物がある、そして一緒に見つけてくれるプロがいる。」をコンセプトに、店頭ではアレンジ相談も可能。

取り扱い店舗 :https://thehairbar.jp/pages/shoplist公式オンラインストアー :https://thehairbar.jp/オンラインでの新作発売開始は19:00～Instagram :https://www.instagram.com/thbt_official

【商品に関するお問い合わせ】THE HAIR BAR TOKYO

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