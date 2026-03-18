モーターサイクルショー2026出展のお知らせ

株式会社サイン・ハウス

株式会社サイン・ハウス（本社:神奈川県川崎市/代表取締役社長:新井敬史）は、「第42回 大阪モーターサイクルショー2026」、「第53回 東京モーターサイクルショー2026」に出展いたします。

今回の展示では、８年ぶりに刷新したオートバイ用インカム「B+COM」シリーズのプレミアムハイエンドモデル「B＋COM 7X EVO」を一般のお客様へお披露目するとともに、初めてご体験いただける機会となります。 また、モーターサイクルショーでは初となるオートバイ専用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM Second」の展示も行います。

そのほか、来場者アンケートへのご回答およびSNSフォローをいただいた方へ数量限定ノベルティのプレゼントも予定しております。 ぜひサイン・ハウスブースへお越しください。

東京モーターサイクルショー2026 会場イメージ

【開催概要】

名称：第42回大阪モーターサイクルショー2026（2026年3月20日～22日）

会場：インテックス大阪1・2号館 サイン・ハウスブース：2号館 B-19

URL：https://www.motorcycleshow.jp/

名称：第53回東京モーターサイクルショー2026（2026年3月27日～3月29日）

会場：東京ビッグサイト 西1.2.3.4ホール、アトリウム、西屋上展示場

サイン・ハウスブース：西ホール 3-15

URL：https://www.motorcycleshow.org/