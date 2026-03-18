新提案！「歯のピーリング発想」から生まれた 「Motto(モット)　by Deep Clean 黒ジェル美白ハミガキ」新登場

花王株式会社

花王株式会社のオーラルケアブランド「ディープクリーン」は、オーラルケアにスキンケアの考え方を取り入れた新シリーズ「Motto by Deep Clean」を立ち上げ、歯のピーリング発想の美白ハミガキ『Motto by Deep Clean 黒ジェル美白ハミガキ』＜医薬部外品＞を全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）、およびマツキヨココカラオンラインストアで2026年3月24日より限定発売いたします。

「Motto by Deep Clean」は、“もっと、お口をきれいに”をスローガンに、年齢とともに変化するお口の悩みに寄り添い、スキンケア発想を取り入れたオーラルケアを提案する新しいシリーズです。

『Motto by Deep Clean 黒ジェル美白ハミガキ』＜医薬部外品＞ 販売名：MOTTO 薬用ハミガキ BL

■発売の背景

年齢に伴う美容・健康意識に関する調査を実施したところ、45～54歳（アラフィフ）世代では、身体や顔まわりの見た目変化を意識し始める生活者が多いことが明らかになりました。さらに同世代の口腔に関する調査では、「歯と歯のすき間にモノがつまりやすい」といった歯ぐきに関する悩みに加え、「歯の着色やくすみ*１」など、歯の見た目の変化を気にし始める生活者が約7割にのぼることが確認されています。（2024年 花王調べ 45～54歳女性 N＝743）

そこで「ディープクリーン」は、歯や歯ぐきの健康を守りながら、見た目の変化を気にする生活者の悩みや不安に寄り添った、新たな価値を提案する新シリーズ「Motto by Deep Clean」を立ち上げ、『Motto by Deep Clean 黒ジェル美白ハミガキ』＜医薬部外品＞を発売いたします。

本商品は、「歯のピーリング発想」に基づく清掃剤クレイ*２ 配合の黒ジェルを採用。歯ぐき抗炎症成分*3配合で歯ぐきケアができることに加え、歯に蓄積した汚れにジェルが濃いまま密着することで、着色汚れやくすみ*１ 汚れを吸着してオフ。いつもの磨き方でツヤ感ある本来の白い歯へ導きます。

*1 沈着汚れのこと

*2 ベントナイト

*3 β-グリチルレチン酸

■商品概要

【商品名／内容量】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1812_1_f825efff7127447266c2073076ba82ab.jpg?v=202603180751 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません。

■商品特長

歯に蓄積した汚れに清掃剤クレイ*２ 配合の黒ジェルが濃いまま密着し、着色汚れやくすみ*１ 汚れを吸着オフ、本来のツヤある白さに。

薬用美白ハミガキ

●清掃剤クレイ*２ 配合

●濃いまま密着するジェル剤型

●上質なクリアブラックミントの香味

●高濃度フッ素1450ppm配合*4

●歯と歯ぐきを守る6つの機能オールインワン

・むし歯予防

・歯周病*5 予防

・口臭予防

・口中浄化

・歯垢を除去*6

・歯石沈着予防*6

*1 沈着汚れのこと

*2 ベントナイト

*4 6歳未満の子供には使用を控え、手の届かない所に保管する

*5 歯肉炎、歯周炎

*6 ブラッシングによる

■発売日／地域・取扱店

202６年3月２4日／全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）、およびマツキヨココカラオンラインストア

◇「ディープクリーン」ブランドサイト：

https://www.kao.co.jp/deepclean/?cid=deepclean_prtimes260317(https://www.kao.co.jp/deepclean/)

◇「Motto by Deep Clean」カタログサイト：

https://www.kao-kirei.com/ja/item/khg/deepclean/4901301455291(https://www.kao-kirei.com/ja/item/khg/deepclean/4901301455291/)