「DearMyLove」×サンリオキャラクター「クロミ」のコラボレーションアイテム　3月24日12時より販売開始

夢展望株式会社

「どの私にも、かわいく着替えられる」をコンセプトにアパレル事業を展開する夢展望株式会社（本社：大阪府池田市、代表取締役社長：津田茂寿）は、株式会社サンリオのキャラクター「クロミ」と夢展望主力ブランドである「DearMyLove（ディアマイラブ）」との新たなコラボレーションアイテムを販売いたします。2026年3月24日（火）12:00より、公式ECサイトほかにて販売を開始いたします。

今回タッグを組むのは、みんなの憧れのキャラクターの「クロミ」。DearMyLoveと、乱暴者に見えるけれどとっても乙女チックなクロミの魅力をどちらもぎゅっと詰め込んだ、かわいいダークファッションをお届けします。

■ 商品ラインナップ

１.クロミ セットアップ風コーデ

クモレースセーラートップス

クモレースドロストスカート

２.クロミになりきれちゃう可愛さ全開パーカー

耳付きアームバンドレースアップパーカー

３.ダークコーデを格上げする雑貨アイテム

羽根リボンヘアクリップ

スタッズレーストートバッグ

ハートフリル巾着ポーチ

ぷっくりリボンバッグチャーム

■ 販売概要

・販売開始日時：2026年3月24日（火）

・販売チャネル：

- 夢展望 公式ECサイト（https://dreamvs.jp/）

- ZOZOTOWN（https://zozo.jp/shop/yumetenbou/）

- 楽天市場（https://www.rakuten.ne.jp/gold/dreamv/）

・販売形式 ：

本商品は数量限定での販売となります。

在庫がなくなり次第、販売終了となります。

複数商品をご注文の際はすべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※新たな情報に関しては公式SNSまたは公式ECサイトをご確認ください。

- 夢展望公式X：https://x.com/yumetenbo

- 夢展望公式ECサイト：https://dreamvs.jp/

【夢展望株式会社の概要】

会社名：夢展望株式会社

ＵＲＬ：https://www.dreamv.co.jp/

所在地：大阪府池田市石橋三丁目２番１号

設立：1998年 ５月

資本金：1026百万円（2025年３月31日現在）

代表者：代表取締役社長 津田 茂寿

事業内容：衣料品・靴・雑貨のインターネット通信販売、雑貨等のOEM及び 生産管理、その他（広告販売、卸売等）