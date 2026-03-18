インフキュリオン「Winvoice」、対応ブランドを拡大

株式会社インフキュリオン

株式会社インフキュリオン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 丸山弘毅、以下「インフキュリオン」）は、株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役（兼）社長執行役員COO 水野克己、以下「クレディセゾン」）との提携を開始しました。

本提携により、インフキュリオンの請求書支払いプラットフォーム「Winvoice（ウィンボイス）」において、クレディセゾン発行のアメリカン・エキスプレス(R)ブランドのカードが利用可能となります。

■対応ブランド拡大の背景

かねてより、「Winvoice」を利用するお客さまより、利用可能なクレジットカードのラインナップ拡充を望む声が多く寄せられていました。こうしたお客さまの声を背景に、インフキュリオンはクレディセゾンと提携し、「Winvoice」におけるクレディセゾン発行のアメリカン・エキスプレス(R)ブランドのカードが利用できるよう対応を行いました（対応開始日：2026年3月16日）。インフキュリオンは対応クレジットカードを拡大することで、お客さまの利便性の最大化を追求し、BtoB決済市場における競争力をさらに高めてまいります。

■請求書支払いプラットフォーム「Winvoice」の概要

「Winvoice」は、請求書のカード決済等を実現するために必要な業務およびシステムをワンストップで提供する請求書支払いプラットフォームです。「Winvoice」を活用することで、自社の顧客に請求書カード払いのサービスを最短2か月で提供できます。また、「Winvoice」のAPIを利用することで、自社が提供するサービスに、請求書カード払いの機能を組み込むこともでき、独自のUXをつくることも可能です。今後も、あらゆる支払いをよりスムーズにするための機能開発を計画しています。

「Winvoice」サービスページ： https://infcurion.com/winvoice/

「Winvoice」資料ダウンロードページ： https://infcurion.com/winvoice/download/

■インフキュリオンについて

インフキュリオンは、社会に最適な決済・金融機能を実装する「あらゆる産業・サービスのFintechパートナー」です。多彩な金融サービスを機能単位で柔軟に利用できるテクノロジーの開発やプラットフォームの提供、キャッシュレス決済事業のコンサルティングを行っています。長年のコンサルティング実績で培った専門性、およびモダンで柔軟な次世代型決済システムを強みとして、BtoCのキャッシュレス決済からBtoBの企業間決済まで、あらゆる決済シーンを網羅する「一気通貫の決済プラットフォーム」を提供しています。

私たちは、お客さまの事業戦略に寄り添い、Fintech戦略の立案から新規金融サービスの創出までを包括的に支援。あらゆるリーディングカンパニーのビジネスを決済・金融を軸に支えることで、社会の課題解決と豊かな顧客体験の実現を目指しています。

会社名：株式会社インフキュリオン

設立：2006年5月1日

代表者：代表取締役社長CEO 丸山弘毅

本社：東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル7F

加盟団体：一般社団法人Fintech協会

一般社団法人キャッシュレス推進協議会

一般社団法人日本資金決済業協会

請求書カード払い協会

URL：https://infcurion.com/

※本リリースは発行日現在の情報をもとに作成されたものです。今後、内容の全部もしくは一部に変更が生じる可能性があります。

※各社の社名、製品名およびサービス名は、各社の商号、商標または登録商標です。