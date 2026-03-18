高速・絶縁・低発熱を同時に実現する設計解：ハイブリッド軸受市場はCAGR14.4%で拡大し、2032年12.11億米ドルへ

高速・絶縁・低発熱を同時に実現する設計解：ハイブリッド軸受市場はCAGR14.4%で拡大し、2032年12.11億米ドルへ