民間宇宙開拓時代到来！代表TAICHIが豪華客船バイキングエデン「3/11神戸発横浜着南国の?薫る、九州・四国クルーズ8泊9?」にて座談会「特別講師との集い」を実施
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））の代表TAICHIが、クルーズ船「バイキング・エデン」に特別講師として乗船し、2026年3月16日に、本クルーズだけの特別企画として「特別講師との集い」と題した座談会を実施しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344525/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344525/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344525/images/bodyimage3】
当日は、歴史の講義を担当しているもう一人の特別講師川村氏とクルーズ乗船者と共に約1時間、講演では語りきれない瓜生旅行や民間宇宙開拓事業の最新情報や歴史に関わる深い話についてフリートーク形式で懇談しながらお客様との交流を行いました。
【座談会後の感想＆質問（宇宙に関わる部分のみ）】
●宇宙旅行のお値段はいくらくらいなのですか？
●無重力体験のお値段はいくらくらいなのですか？
●どれくらいの時間宇宙にいられるのですか？
●気圧の変化によって耳が痛くなったりしませんか？
●宇宙ゴミがいっぱいあるそうですが危なくないのですか？
●1990年ごろに秋山さん(と菊池さん)が宇宙に行ったと思うのですが、あれは誰が認定したのですか？
●飛行機も最初の頃は事故があったと思うが、宇宙旅行は危なくないのですか？
●宇宙と歴史の両方が学べてとてもいい経験です。この船に乗った中で1番の勝ちだと思います。
●日本の宇宙利権産業の守り方は、医療利権産業とも一緒ですね。これでは日本はいつまで経っても進化できないですね。
【座談会（特別講師との集い）概要】
演題 「特別講師との集い」
内容 フリーディスカッション
日時 2026年3月16日（月）14:00-15:00
場所 クルーズ船バイキング・エデン船内「エクスプローラーラウンジ（８F）」
対象 乗船者（希望者）
講師 TAICHI、川村信三氏
ASTRAXでは、対面・オンラインに関わらず、学校や塾などの教育機関をはじめ、企業・団体、自治体などからの宇宙教育講座や講演の依頼を随時受け付けています。
また、テーマについても、今回のように宇宙旅行や宇宙ビジネスだけでなく、夢の実現思考法、うつ病やいじめの悩みの克服、男女共同参画関連など、さまざまなテーマで講演や講座を行っており、皆様から大変好評をいただいています。
ご依頼のご相談につきましては、お気軽にご連絡ください。
講演やイベントなどの依頼の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.astrax-lecture.space
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
会社名：株式会社ASTRAX
代表者：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
所在地：神奈川県鎌倉市
URL：https://astrax.space
事業内容：民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社ASTRAX
担当者：CEO秘書・星エリカ
E-Mail：erica.hoshi@astrax.space
配信元企業：株式会社ASTRAX
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344525/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344525/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344525/images/bodyimage3】
当日は、歴史の講義を担当しているもう一人の特別講師川村氏とクルーズ乗船者と共に約1時間、講演では語りきれない瓜生旅行や民間宇宙開拓事業の最新情報や歴史に関わる深い話についてフリートーク形式で懇談しながらお客様との交流を行いました。
【座談会後の感想＆質問（宇宙に関わる部分のみ）】
●宇宙旅行のお値段はいくらくらいなのですか？
●無重力体験のお値段はいくらくらいなのですか？
●どれくらいの時間宇宙にいられるのですか？
●気圧の変化によって耳が痛くなったりしませんか？
●宇宙ゴミがいっぱいあるそうですが危なくないのですか？
●1990年ごろに秋山さん(と菊池さん)が宇宙に行ったと思うのですが、あれは誰が認定したのですか？
●飛行機も最初の頃は事故があったと思うが、宇宙旅行は危なくないのですか？
●宇宙と歴史の両方が学べてとてもいい経験です。この船に乗った中で1番の勝ちだと思います。
●日本の宇宙利権産業の守り方は、医療利権産業とも一緒ですね。これでは日本はいつまで経っても進化できないですね。
【座談会（特別講師との集い）概要】
演題 「特別講師との集い」
内容 フリーディスカッション
日時 2026年3月16日（月）14:00-15:00
場所 クルーズ船バイキング・エデン船内「エクスプローラーラウンジ（８F）」
対象 乗船者（希望者）
講師 TAICHI、川村信三氏
ASTRAXでは、対面・オンラインに関わらず、学校や塾などの教育機関をはじめ、企業・団体、自治体などからの宇宙教育講座や講演の依頼を随時受け付けています。
また、テーマについても、今回のように宇宙旅行や宇宙ビジネスだけでなく、夢の実現思考法、うつ病やいじめの悩みの克服、男女共同参画関連など、さまざまなテーマで講演や講座を行っており、皆様から大変好評をいただいています。
ご依頼のご相談につきましては、お気軽にご連絡ください。
講演やイベントなどの依頼の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.astrax-lecture.space
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
会社名：株式会社ASTRAX
代表者：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
所在地：神奈川県鎌倉市
URL：https://astrax.space
事業内容：民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社ASTRAX
担当者：CEO秘書・星エリカ
E-Mail：erica.hoshi@astrax.space
配信元企業：株式会社ASTRAX
プレスリリース詳細へ