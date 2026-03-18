自動型フォームベーラーの世界市場2026年、グローバル市場規模（縦型ベーラー、横型ベーラー）・分析レポートを発表
2026年3月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動型フォームベーラーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、自動型フォームベーラーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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自動型フォームベーラー市場の概要
本レポートによると、世界の自動型フォームベーラー市場規模は2024年に3.59億ドルと評価されています。市場は今後も拡大し、2031年には4.59億ドル規模に達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は3.6%と見込まれており、発泡材廃棄物の再資源化需要の高まりと廃棄物処理の効率化が市場成長を支える主要因となっています。
本調査では、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、それらが市場の競争構造、地域経済の変化、サプライチェーンの安定性に与える影響を分析しています。これにより、各地域における生産体制や流通構造の変化を総合的に評価しています。
自動型フォームベーラーは、発泡材を高密度に圧縮して取り扱いやすい梱包状態にする専用機械です。主に再資源化または廃棄処理を目的として用いられます。大量の発泡材廃棄物が発生する産業で広く使用されており、包装、家具製造、自動車関連産業などで重要な役割を担っています。これらの装置は保管や輸送の効率を高め、廃棄コストの削減にも寄与します。
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市場分析の特徴
本レポートは、世界の自動型フォームベーラー市場について、定量分析と定性分析の両面から詳細かつ包括的に整理した調査資料です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を分析し、市場の変化を多面的に捉えています。
分析対象には、市場規模、販売数量、平均販売価格、供給と需要の動向、競争環境、需要変化の要因などが含まれています。また、2025年時点における主要企業の市場シェア推定、企業概要、製品事例も示されており、主要各社の競争状況を把握しやすい内容となっています。
市場規模の分析期間は2020年から2031年であり、消費金額、販売数量、平均販売価格の指標を用いて将来予測が示されています。さらに地域別および国別の比較も行われており、各市場の成長性や特性の違いが明確に示されています。
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市場セグメント分析
自動型フォームベーラー市場は、タイプ別と用途別に分類されています。タイプ別では、縦型と横型の2区分で整理されています。縦型は設置面積を抑えやすく、中小規模の事業所や限られた作業空間での利用に適しています。一方で横型は処理能力が高く、大量の発泡材廃棄物を連続的に処理する用途に向いています。
用途別では、家具および椅子張り、自動車、包装、建設および断熱材、寝具製造、その他の分野に分類されています。特に包装分野では発泡材使用量が多く、圧縮処理設備への需要が大きい分野となっています。家具や寝具製造でも加工工程で発生する発泡材端材の処理需要が存在し、自動車分野でも軽量緩衝材や部材由来の発泡材処理需要が市場を支えています。
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主要企業の動向
本レポートでは、主要企業としてSinobaler、MAX-PAK、Bramidan Group、Maren Engineering、Harmony、Moovmor、Austropressen、Makabale、Valvan、Durapacなどを取り上げています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動型フォームベーラーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、自動型フォームベーラーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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自動型フォームベーラー市場の概要
本レポートによると、世界の自動型フォームベーラー市場規模は2024年に3.59億ドルと評価されています。市場は今後も拡大し、2031年には4.59億ドル規模に達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は3.6%と見込まれており、発泡材廃棄物の再資源化需要の高まりと廃棄物処理の効率化が市場成長を支える主要因となっています。
本調査では、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、それらが市場の競争構造、地域経済の変化、サプライチェーンの安定性に与える影響を分析しています。これにより、各地域における生産体制や流通構造の変化を総合的に評価しています。
自動型フォームベーラーは、発泡材を高密度に圧縮して取り扱いやすい梱包状態にする専用機械です。主に再資源化または廃棄処理を目的として用いられます。大量の発泡材廃棄物が発生する産業で広く使用されており、包装、家具製造、自動車関連産業などで重要な役割を担っています。これらの装置は保管や輸送の効率を高め、廃棄コストの削減にも寄与します。
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市場分析の特徴
本レポートは、世界の自動型フォームベーラー市場について、定量分析と定性分析の両面から詳細かつ包括的に整理した調査資料です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を分析し、市場の変化を多面的に捉えています。
分析対象には、市場規模、販売数量、平均販売価格、供給と需要の動向、競争環境、需要変化の要因などが含まれています。また、2025年時点における主要企業の市場シェア推定、企業概要、製品事例も示されており、主要各社の競争状況を把握しやすい内容となっています。
市場規模の分析期間は2020年から2031年であり、消費金額、販売数量、平均販売価格の指標を用いて将来予測が示されています。さらに地域別および国別の比較も行われており、各市場の成長性や特性の違いが明確に示されています。
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市場セグメント分析
自動型フォームベーラー市場は、タイプ別と用途別に分類されています。タイプ別では、縦型と横型の2区分で整理されています。縦型は設置面積を抑えやすく、中小規模の事業所や限られた作業空間での利用に適しています。一方で横型は処理能力が高く、大量の発泡材廃棄物を連続的に処理する用途に向いています。
用途別では、家具および椅子張り、自動車、包装、建設および断熱材、寝具製造、その他の分野に分類されています。特に包装分野では発泡材使用量が多く、圧縮処理設備への需要が大きい分野となっています。家具や寝具製造でも加工工程で発生する発泡材端材の処理需要が存在し、自動車分野でも軽量緩衝材や部材由来の発泡材処理需要が市場を支えています。
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主要企業の動向
本レポートでは、主要企業としてSinobaler、MAX-PAK、Bramidan Group、Maren Engineering、Harmony、Moovmor、Austropressen、Makabale、Valvan、Durapacなどを取り上げています。