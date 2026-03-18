英語コーチング「TORAIZ（トライズ）」ベルギー1部KVCウェステルロー所属のプロサッカー 齋藤 俊輔選手にアスリート向け英語学習プログラムを提供
トライズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三木雄信）が展開する英語コーチングスクール「TORAIZ（トライズ）」は、ベルギー1部KVCウェステルロー所属するプロサッカー 齋藤 俊輔選手に、グローバルに活躍するアスリート向けの英語学習プログラム「グローバル・アスリート・プログラム」の提供を2026年3月5日より開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344417/images/bodyimage1】
■TORAIZ の「グローバル・アスリート・プログラム」とは
グローバルに活躍するアスリートを対象とした、海外チームで外国人選手やスタッフとの交流や現地での生活などに求められる実践的な英会話を1年で身につけるプログラム。学習開始前に設定した目標から逆算し、練習に試合にと日々多忙なスケジュールを極めるアスリートにとって最適なプログラムを提案します。Zoomなどのオンラインツールを使って、専属コンサルタントと専属のネイティブコーチが英語学習をサポート。スポーツ関連の英語コンテンツを主な学習教材とし、1年後にはグローバルに活躍できる英語力を養成します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344417/images/bodyimage2】
図：TORAIZの英語学習サポート体制
■齋藤 俊輔選手コメント
ベルギーに来て以来、チームメイトやスタッフとのコミュニケーションの重要性を日々感じており、これからピッチ内外で良い関係を築き自分の考えを相手にしっかり伝えられるようになるためにも英語力の向上は必要だと考えています。まずは、クラブ内での日常会話を成立させることを目標に、トライズのグローバル・アスリート・プログラムを通じて実践的な英語力を身につけ、プレー面での連携や理解を深めながら、今後の選手としてのキャリアの可能性を広げていきたいと思います。
■齋藤 俊輔選手プロフィール
齋藤 俊輔（さいとう しゅんすけ、2005年4月26日生まれ）神奈川県出身。ミッドフィールダー。
2025年U-20日本代表に選出。水戸ホーリーホックに加入後、26年1月からウェステルロー（ベルギー1部）に完全移籍。
■「グローバル・アスリート・プログラム」受講選手
プロキャディ 杉澤 伸章さん：修了
フェンシング 三 宅 諒 選手：修了
プロサッカー 中山 雄太 選手：修了
プロサッカー 菅原 由勢 選手：修了
プロサッカー 原 大智 選手：修了
プロサッカー 食野 亮太郎 選手：修了
プロサッカー 横山 久美 選手：修了
プロサッカー 谷 晃生 選手：修了
プロサッカー シュミット・ダニエル 選手：修了
プロサッカー 小林 里歌子 選手：修了
プロサッカー 守田 英正 選手：修了
プロサッカー 山根 視来 選手：修了
プロサッカー 森下 龍矢 選手：修了
プロサッカー 奥抜 侃志 選手：修了
プロサッカー 塩貝 健人 選手：修了
プロサッカー 藤井 陽也 選手：修了
プロサッカー 小川 航基 選手：修了
プロサッカー 北野 颯太 選手：修了
プロサッカー 鈴木 淳之介 選手：受講中
プロサッカー 坂本 一彩 選手：受講中
プロサッカー 齋藤 俊輔 選手：2026年3月5日より受講開始
トライズはこれからも、海外での活躍に挑戦するアスリートの英語学習を積極的にサポートして参ります。
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■TORAIZ の「グローバル・アスリート・プログラム」とは
グローバルに活躍するアスリートを対象とした、海外チームで外国人選手やスタッフとの交流や現地での生活などに求められる実践的な英会話を1年で身につけるプログラム。学習開始前に設定した目標から逆算し、練習に試合にと日々多忙なスケジュールを極めるアスリートにとって最適なプログラムを提案します。Zoomなどのオンラインツールを使って、専属コンサルタントと専属のネイティブコーチが英語学習をサポート。スポーツ関連の英語コンテンツを主な学習教材とし、1年後にはグローバルに活躍できる英語力を養成します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344417/images/bodyimage2】
図：TORAIZの英語学習サポート体制
■齋藤 俊輔選手コメント
ベルギーに来て以来、チームメイトやスタッフとのコミュニケーションの重要性を日々感じており、これからピッチ内外で良い関係を築き自分の考えを相手にしっかり伝えられるようになるためにも英語力の向上は必要だと考えています。まずは、クラブ内での日常会話を成立させることを目標に、トライズのグローバル・アスリート・プログラムを通じて実践的な英語力を身につけ、プレー面での連携や理解を深めながら、今後の選手としてのキャリアの可能性を広げていきたいと思います。
■齋藤 俊輔選手プロフィール
齋藤 俊輔（さいとう しゅんすけ、2005年4月26日生まれ）神奈川県出身。ミッドフィールダー。
2025年U-20日本代表に選出。水戸ホーリーホックに加入後、26年1月からウェステルロー（ベルギー1部）に完全移籍。
■「グローバル・アスリート・プログラム」受講選手
プロキャディ 杉澤 伸章さん：修了
フェンシング 三 宅 諒 選手：修了
プロサッカー 中山 雄太 選手：修了
プロサッカー 菅原 由勢 選手：修了
プロサッカー 原 大智 選手：修了
プロサッカー 食野 亮太郎 選手：修了
プロサッカー 横山 久美 選手：修了
プロサッカー 谷 晃生 選手：修了
プロサッカー シュミット・ダニエル 選手：修了
プロサッカー 小林 里歌子 選手：修了
プロサッカー 守田 英正 選手：修了
プロサッカー 山根 視来 選手：修了
プロサッカー 森下 龍矢 選手：修了
プロサッカー 奥抜 侃志 選手：修了
プロサッカー 塩貝 健人 選手：修了
プロサッカー 藤井 陽也 選手：修了
プロサッカー 小川 航基 選手：修了
プロサッカー 北野 颯太 選手：修了
プロサッカー 鈴木 淳之介 選手：受講中
プロサッカー 坂本 一彩 選手：受講中
プロサッカー 齋藤 俊輔 選手：2026年3月5日より受講開始
トライズはこれからも、海外での活躍に挑戦するアスリートの英語学習を積極的にサポートして参ります。