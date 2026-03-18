ブレーキ摩擦市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月16に「ブレーキ摩擦市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ブレーキ摩擦に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ブレーキ摩擦市場の概要
ブレーキ摩擦市場に関する当社の調査レポートによると、ブレーキ摩擦市場規模は 2035 年に約 262億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ブレーキ摩擦市場規模は約 159.5億米ドルとなっています。ブレーキ摩擦に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ブレーキ摩擦市場シェアの拡大は、ブレーキ粒子規制が世界基準となった結果です。例えば、ユーロ7のブレーキ粒子排出規制は、非排気系PM制御の新たな基準となります。PN10に基づく規制の導入と、乗用車およびバンの耐久期間の延長は、規制の推進力となります。したがって、高安定性摩擦材の需要増加により市場見通しは引き続き良好であり、人口密度の高い都市部市場では大きな収益源が見込まれます。
ブレーキ摩擦に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/brake-friction-market/109706
ブレーキ摩擦に関する市場調査では、安全システムによるブレーキデューティサイクルの増加が義務付けられているため、市場シェアが拡大することが明らかになっています。例えば、NHTSA（米国道路交通安全局）のFMVSS 127（2024年4月）では、2029年までにすべての新型軽自動車に自動緊急ブレーキ（AEB）の搭載が義務付けられており、ブレーキ介入の頻度と強度が増加しています。さらに、自動ブレーキは、高速かつ繰り返しのブレーキサイクル全体にわたって一貫した摩擦挙動を必要とし、金属パッドが予測可能な応答性を維持できる主要な条件となっています。
しかし、型式承認および検証要件の厳格化により、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されています。さらに、交換用ライニングとディスクは、性能、マーキング、パッケージの完全性に関するUNECE R90型式承認手順を満たす必要があり、サプライヤーのコンプライアンス負担が増加しています。例えば、Euro 7では、PN10のブレーキ粒子制限が追加され、より厳しい寿命要件が課せられるため、複数の車両カテゴリーにおいて試験の複雑さと検証コストが増加しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344557/images/bodyimage1】
ブレーキ摩擦市場セグメンテーションの傾向分析
ブレーキ摩擦市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ブレーキ摩擦の市場調査は、製品タイプ別、材質タイプ別、車両タイプ別、販売チャネル別と地域別に分割されています。
ブレーキ摩擦市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-109706
車両タイプ別に基づいて、ブレーキ摩擦市場は乗用車、商用車、その他（鉄道、航空宇宙、海洋）の子セグメントに分割されています。これらのうち、乗用車セグメントは、予測期間中に60%の収益シェアを占めると見込まれています。このセグメントの成長を牽引する大きな要因は、このセグメントが小型フリートへの規制上の重点分野と一致していることです。例えば、EPAのMOVES5には乗用車の新しいブレーキ摩耗排出ガス規制が含まれており、非排気系PM計画の中心となっています。さらに、Euro 7のブレーキ粒子規制は乗用車とバンに直接適用されるため、OEMは量産モデル全体にわたって耐久性が高く、排出量が少ない摩擦材を選択するようになっています。
ブレーキ摩擦市場の概要
ブレーキ摩擦市場に関する当社の調査レポートによると、ブレーキ摩擦市場規模は 2035 年に約 262億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ブレーキ摩擦市場規模は約 159.5億米ドルとなっています。ブレーキ摩擦に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ブレーキ摩擦市場シェアの拡大は、ブレーキ粒子規制が世界基準となった結果です。例えば、ユーロ7のブレーキ粒子排出規制は、非排気系PM制御の新たな基準となります。PN10に基づく規制の導入と、乗用車およびバンの耐久期間の延長は、規制の推進力となります。したがって、高安定性摩擦材の需要増加により市場見通しは引き続き良好であり、人口密度の高い都市部市場では大きな収益源が見込まれます。
ブレーキ摩擦に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
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ブレーキ摩擦に関する市場調査では、安全システムによるブレーキデューティサイクルの増加が義務付けられているため、市場シェアが拡大することが明らかになっています。例えば、NHTSA（米国道路交通安全局）のFMVSS 127（2024年4月）では、2029年までにすべての新型軽自動車に自動緊急ブレーキ（AEB）の搭載が義務付けられており、ブレーキ介入の頻度と強度が増加しています。さらに、自動ブレーキは、高速かつ繰り返しのブレーキサイクル全体にわたって一貫した摩擦挙動を必要とし、金属パッドが予測可能な応答性を維持できる主要な条件となっています。
しかし、型式承認および検証要件の厳格化により、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されています。さらに、交換用ライニングとディスクは、性能、マーキング、パッケージの完全性に関するUNECE R90型式承認手順を満たす必要があり、サプライヤーのコンプライアンス負担が増加しています。例えば、Euro 7では、PN10のブレーキ粒子制限が追加され、より厳しい寿命要件が課せられるため、複数の車両カテゴリーにおいて試験の複雑さと検証コストが増加しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344557/images/bodyimage1】
ブレーキ摩擦市場セグメンテーションの傾向分析
ブレーキ摩擦市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ブレーキ摩擦の市場調査は、製品タイプ別、材質タイプ別、車両タイプ別、販売チャネル別と地域別に分割されています。
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車両タイプ別に基づいて、ブレーキ摩擦市場は乗用車、商用車、その他（鉄道、航空宇宙、海洋）の子セグメントに分割されています。これらのうち、乗用車セグメントは、予測期間中に60%の収益シェアを占めると見込まれています。このセグメントの成長を牽引する大きな要因は、このセグメントが小型フリートへの規制上の重点分野と一致していることです。例えば、EPAのMOVES5には乗用車の新しいブレーキ摩耗排出ガス規制が含まれており、非排気系PM計画の中心となっています。さらに、Euro 7のブレーキ粒子規制は乗用車とバンに直接適用されるため、OEMは量産モデル全体にわたって耐久性が高く、排出量が少ない摩擦材を選択するようになっています。