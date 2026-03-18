代表取締役の異動（社長交代）に関するお知らせ
当社は、2026年3月18日開催の取締役会において、代表取締役の異動について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1．異動の理由
昨今の急速な技術革新や業界構造の変化により、当社を取り巻く事業環境は一層不確実性を増しております。このような環境下において、短期的および中長期的な経営戦略の立案・遂行に加え、IT業界のみならず他業界の動向や国内外の情勢を踏まえた、より迅速かつ的確な経営判断が求められております。このため、経営体制の一層の強化および意思決定の迅速化を図ることを目的として、社長の森 豊が会長に、副社長の為田 光昭が社長に就任し、それぞれが役割を分担することとし、本異動を決定いたしました。
2．異動の内容
代表取締役及び役付取締役人事（2026年4月1日付）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344439/images/bodyimage1】
3．略歴
氏 名： 為田 光昭
生年月日： 1974年1月21日生
職 歴： 1994年4月 当社入社
2003年4月 当社ITフィールド・ソリューション本部グループマネージャ
2008年4月 当社ナレッジソリューション事業担当
2008年4月 当社プラットフォームソリューション事業担当
2010年4月 当社プロフェッショナルサービス営業推進室担当
2013年6月 当社取締役事業推進本部担当
2015年4月 当社取締役事業統括本部長兼ナレッジサービス部門グループマネージャ
2016年4月 当社取締役新規事業開発本部長
2016年6月 当社常務取締役新規事業開発本部長
2018年6月 当社取締役新規事業開発本部長
2019年4月 当社取締役デジタルトランスフォーメーション事業本部長
2020年4月 当社取締役デジタルイノベーション本部長
2021年4月 当社取締役
2022年4月 当社取締役ソリューション事業本部長
2022年6月 当社取締役副社長ソリューション事業本部長(現任)
所有株数： 38,200株（2025年12月31日時点）
以上
配信元企業：JTP株式会社
記
1．異動の理由
昨今の急速な技術革新や業界構造の変化により、当社を取り巻く事業環境は一層不確実性を増しております。このような環境下において、短期的および中長期的な経営戦略の立案・遂行に加え、IT業界のみならず他業界の動向や国内外の情勢を踏まえた、より迅速かつ的確な経営判断が求められております。このため、経営体制の一層の強化および意思決定の迅速化を図ることを目的として、社長の森 豊が会長に、副社長の為田 光昭が社長に就任し、それぞれが役割を分担することとし、本異動を決定いたしました。
2．異動の内容
代表取締役及び役付取締役人事（2026年4月1日付）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344439/images/bodyimage1】
3．略歴
氏 名： 為田 光昭
生年月日： 1974年1月21日生
職 歴： 1994年4月 当社入社
2003年4月 当社ITフィールド・ソリューション本部グループマネージャ
2008年4月 当社ナレッジソリューション事業担当
2008年4月 当社プラットフォームソリューション事業担当
2010年4月 当社プロフェッショナルサービス営業推進室担当
2013年6月 当社取締役事業推進本部担当
2015年4月 当社取締役事業統括本部長兼ナレッジサービス部門グループマネージャ
2016年4月 当社取締役新規事業開発本部長
2016年6月 当社常務取締役新規事業開発本部長
2018年6月 当社取締役新規事業開発本部長
2019年4月 当社取締役デジタルトランスフォーメーション事業本部長
2020年4月 当社取締役デジタルイノベーション本部長
2021年4月 当社取締役
2022年4月 当社取締役ソリューション事業本部長
2022年6月 当社取締役副社長ソリューション事業本部長(現任)
所有株数： 38,200株（2025年12月31日時点）
以上
配信元企業：JTP株式会社
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